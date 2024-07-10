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Премьер-министр Швеции заявил о беспокойстве Европы из-за риска победы Трампа

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Многие европейские лидеры обеспокоены возможностью победы на предстоящих выборах президента США бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом 9 июля рассказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью The Washington Post.

«Большинство европейских лидеров боятся, что Соединенные Штаты перестанут активно вовлекаться в повестку Европы», — заявил он.

Премьер-министр Швеции подчеркнул, что в США вполне справедливо критикуют европейские государства за низкое финансирование собственных армий, поэтому им следует увеличить инвестиции в национальную оборону и «самим постоять за себя» независимо от того, кто победит на президентских выборах в ноябре.

«Европе придется защищать себя и платить за свою собственную оборону», — добавил Кристерссон.

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Ранее, 8 июля, Bloomberg узнало о тревоге в НАТО из-за возможности Трампа победить на выборах. Как отмечается, тревогу у партнеров по альянсу вызывают заявления Трампа о том, что США не во всех случаях будут соблюдать 5-ю статью договора НАТО о коллективной безопасности. Кроме того, их настораживает его критика тех государств, которые вкладывают недостаточно средств в бюджет альянса.

2 июля газета Politico сообщила, что экс-президент США Трамп в случае переизбрания не планирует выход страны из НАТО, однако может пойти на серьезные изменения роли Вашингтона в альянсе. В случае его второго срока «США сохранят свой ядерный зонтик» над Европой, авиацию и базы в Германии, Англии и Турции, а также военно-морские силы.

При этом ранее, 29 июня, Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США при «разумном президенте». Также в ходе предвыборных дебатов с действующим президентом США Джо Байденом 27 июня он пообещал в случае своего избрания урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

Президент РФ Владимир Путин 5 июля заявил, что Россия серьезно относится к заявлениям Дональда Трампа о возможности остановить конфликт на Украине. Он отметил, что незнаком с конкретными предложениями о том, как Трамп готов это сделать.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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