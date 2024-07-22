В СЖР оценили отказ Франции допустить часть российских журналистов на ОИ-2024

Франция нарушает собственные законы и декларируемую свободу слова и свободу распространения информации. Такое мнение глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев высказал в понедельник, 22 июля, отреагировав на отказ Франции допустить часть российских журналистов на Олимпийские игры — 2024.

«Как не так давно заявил [президент Франции Эммануэль] Макрон, когда к нему обратились с просьбой не препятствовать работе RT во Франции, он сказал, что все российские журналисты — пропагандисты, а французские журналисты — они все настоящие журналисты. Похоже, они реально верят в такую собственную пропаганду и таким образом нарушают законы о свободе печати», — заявил Соловьев в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению главы СЖР, вряд ли власти Франции удастся переубедить в этом вопросе.

«А что касается трансляции Олимпиады, насколько я слышал, на основных российских каналах транслировать Олимпиаду не будут. Но для тех, кто захочет ее увидеть, увидеть какие-то соревнования, есть каналы из пакетов кабельного телевидения или можно будет посмотреть в интернете», — заключил он.

Накануне французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что власти Франции отказали ряду журналистов из РФ в праве освещать Олимпиаду-2024, передает НСН.

Глава МИД Франции уточнил, что спецслужбы страны выявили шпионов — их оказалось меньше 100, сообщает 360.ru. Он также отметил, что так называемые шпионы якобы были из России, Белоруссии, а также других стран, список которых Дарманен отказался раскрывать.

Ранее в этот день директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл допустил изменение числа участников Олимпиады из России, передает ИА «Регнум». Он также отметил, что ему «приятно видеть» делегацию спортсменов под нейтральным флагом в Олимпийской деревне.

До этого, 19 июля, МОК опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В турнире примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта, передает RT.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в турнире на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.