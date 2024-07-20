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В МОК допустил изменение числа участников Олимпиады из России

МОК: ожидается участие в Олимпиаде 15 российских спортсменов, возможны изменения
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Участниками летних Олимпийских игр в Париже должны стать 15 российских спортсменов, однако в заявках могут произойти корректировки. Об этом 20 июля заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконелл.

«На данный момент у нас (в списке нейтральных спортсменов) 15 россиян и 17 белорусов. Они представляют 10 разных спортивных дисциплин. Если говорить о возможных изменениях, то они могут произойти, как и в любой другой делегации», — сказал он на пресс-конференции.

Макконелл также отметил, что ему «приятно видеть» делегацию спортсменов под нейтральным флагом в Олимпийской деревне.

Допускной режим: российская заявка на Олимпиаду-2024 сокращается
Специальная комиссия МОК отказала уже 28 нейтральным атлетам из нашей страны

Ранее, 19 июля, МОК опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В турнире примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия турнире на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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