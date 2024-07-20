В МОК допустил изменение числа участников Олимпиады из России

Участниками летних Олимпийских игр в Париже должны стать 15 российских спортсменов, однако в заявках могут произойти корректировки. Об этом 20 июля заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконелл.

«На данный момент у нас (в списке нейтральных спортсменов) 15 россиян и 17 белорусов. Они представляют 10 разных спортивных дисциплин. Если говорить о возможных изменениях, то они могут произойти, как и в любой другой делегации», — сказал он на пресс-конференции.

Макконелл также отметил, что ему «приятно видеть» делегацию спортсменов под нейтральным флагом в Олимпийской деревне.

Ранее, 19 июля, МОК опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В турнире примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия турнире на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.