Политолог оценил положение Зеленского после отказа Байдена баллотироваться

После того, как действующий президент США Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов, президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) оказался в затруднительном положении. Такое мнение политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян высказал в понедельник, 22 июля.

«Вероятность победы [Дональда] Трампа высока, он собирается решать украинские вопросы, и у Зеленского два варианта: либо он может усугубить ситуацию, устроить кризис, но тогда Трамп его по головке не погладит, либо он может попытаться лечь под Трампа [в политическом смысле], но тогда он заранее подписывается под капитуляцией перед Россией. Вот такие неприятные варианты, среди которых президент Зеленский попытается найти какой-то третий, нестандартный ход», — сказал Мирзаян в беседе с «Абзацем».

Ранее Зеленский заявил, что решение Джо Байдена не избираться на новый срок на пост главы государства является тяжелым, но сильным, передает RT. Он поблагодарил Байдена за «непоколебимую поддержку Украины», сообщает 360.ru. Зеленский также выразил надежду, что следующее руководство Соединенных Штатов будет не менее сильным и продолжит помогать Киеву.

Ранее Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата от демократов, сообщается на сайте kp.ru. Он пообещал позднее назвать детали своего решения. При этом глава государства сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден решил отказаться от участия в грядущих выборах после совещания с двумя ближайшими советниками, передает НСН.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» заявил, что выход Байдена из президентской гонки был давним планом демократов. По его словам, внутри Демократической партии всё еще идет борьба.

Харрис 21 июля заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, пишет Pravda.Ru. Она получила очень много поддержки после такого заявления. Среди прочих ее выдвижение поддержали бывший президент Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Позднее сообщалось о том, что в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит экс-президент Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.