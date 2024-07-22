СМИ назвали возможных кандидатов на пост вице-президента при Харрис

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, глава Калифорнии Гэвин Ньюсом, а также министр транспорта Пит Буттиджич могут стать претендентами на пост вице-президента США при кандидате-демократе на должность американского лидера Камале Харрис, которая сейчас является действующим вице-президентом. Об этом 22 июля сообщила газета Politico.

Источники издания рассказали, что у Харрис есть много вариантов для выбора.

«Вопрос в том, кто может победить [бывшего главу Белого Дома, республиканского кандидата в президенты США Дональда] Трампа в своем родном штате?» — отметил один из стратегов-демократов.

Один из возможных претендентов, Шапиро, принесет Харрис дополнительные голоса из штата, где поддержка демократов и республиканцев находится примерно на одинаковом уровне. Politico приводит заявление губернатора Пенсильвании в соцсети X (бывш. Twitter), где он написал, что знает Харрис почти 20 лет и считает ее патриоткой, достойной поддержки.

Другой вариант — Ньюсом. Источники издания указали, что его часто обсуждают даже как потенциального кандидата на должность главы государства, но, если Харрис выберет губернатора Калифорнии кандидатом на пост своего вице-президента, кому-то из них придется менять регистрацию. Дело в том, что конституция США требует, чтобы американский лидер и вице-президент представляли разные штаты, а Харрис тоже из Калифорнии.

Третий возможный претендент — Буттиджич. В 2020 году Демократическая партия рассматривала его в качестве одного из своих вероятных кандидатов на пост главы государства. На своей странице в соцсети X министр транспорта США выразил уверенность, что Харрис — тот человек, который сможет победить Трампа на выборах.

Также собеседники Politico предположили, что кандидатами в вице-президенты могут стать губернатор от Мичигана Гретхен Уитмер, сенатор от Аризоны Марк Келли, глава Кентукки Энди Бешир, губернатор Северной Каролины Рой Купер, глава Иллинойса Джей Роберт Притцкер или губернатор Мэриленда Уэс Мур.

Ранее в этот день экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти в разговоре с телеканалом Fox News предположил, что представители Демократической партии, возможно, выдвигают Харрис, чтобы увидеть ее провал, и в конце президентской гонки представить другого кандидата, который будет соперничать с Трампом непосредственно на выборах. Маккарти рассказал, что некоторые демократы, в том числе член палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, считают Харрис хуже Байдена в качестве кандидата на президентский пост.

Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно подавать в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что планирует добиться выдвижения кандидатом, и получила после этих слов много поддержки. Позже уведомление о выдвижении Харрис поступило в избирком США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что пока нельзя предполагать, как поддержка Байденом Харрис повлияет на отношения между Москвой и Вашингтоном. К тому же, Харрис пока не предприняла никаких шагов в отношении России.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.