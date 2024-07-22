В Кремле не удивились выходу Байдена из президентской гонки
В Кремле не удивлены выходу действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки. Об этом 22 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его мнению, не России давать оценку решению американского лидера.
«Конечно же, не нам давать оценку решениям действующего президента и кандидата в президенты США. Это тема, которая скорее всего должна заботить американских избирателей, но не нас», — указал Песков.
Песков добавил, что в последние годы происходящее в Соединенных Штатах научило российскую сторону ничему не удивляться. Он также указал, что сейчас невозможно оценить влияние поддержки Байденом кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на пост президента на российско-американские отношения.
Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. При этом глава государства сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку.
Реагируя на выход Байдена из президентской гонки официальный представитель МИД Мария Захарова усомнилась в том, американский лидер самостоятельно принял решение о снятии предвыборной кампании. В свою очередь, эск-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» заявил, что выход Байдена из президентской гонки был давним планом демократов.
Харрис 21 июля заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Политик получила очень много поддержки после такого заявления. Позднее сообщалось о том, что в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Республиканскую партию представит Дональд Трамп.
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