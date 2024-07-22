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Экс-спикер Маккарти заявил о выдвижении Харрис демократами США ради ее провала

Экс-спикер Маккарти: демократы США выдвинули Харрис в президенты для ее провала
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Демократическая партия США выдвигает вице-президента Камалу Харрис кандидатом на выборах главы государства в 2024 году лишь для того, чтобы посмотреть на ее провал, а в конце гонки поставить на ее место другого претендента. Такое мнение экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти выразил 22 июля в разговоре с телеканалом Fox News.

«Возможно, они выдвигают Камалу для того, чтобы посмотреть, как она провалится, а затем выдвинуть другого демократа и устроить настоящую гонку на съезде. Демократы, которые говорят о том, что демократия есть в бюллетене, лицемеры», — сказал Маккарти, фрагмент с его комментарием опубликован на YouTube-канале Fox News.

Несколько членов конгресса США от Калифорнии рассказали Маккарти, что бывший спикер палаты представителей Штатов Нэнси Пелоси в кулуарах называет Харрис кандидатом на выборах, который хуже действующего американского лидера Джо Байдена. Мнение Пелоси, по словам Маккарти, разделяют и другие демократы, но они настолько хотят избавиться от Байдена, что выдвигают вице-президента.

Экс-спикер палаты представителей отметил, что Демократическая партия в течение трех лет правления действующего главы государства скрывала, в каком состоянии он находится на самом деле, и ее представители отказываются отвечать на вопрос, зачем они это делали. В этой ситуации Камала Харрис, по словам Маккарти, проявила себя как «самый главный лжец». После встреч с Байденом у экс-спикера не раз возникало впечатление, что президент уже не такой, каким был раньше, и Харрис всегда начинала спорить с Маккарти на эту тему. Точно так же на подобные вопросы реагировала и Пелоси.

Байден вышел из президентской гонки. Что это значит

Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не планирует уходить в отставку досрочно. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден решил отказаться от участия в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов много поддержки. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что пока нельзя сказать, какую роль в российско-американских отношениях сыграет поддержка Харрис Байденом. Песков добавил, что вице-президент пока не предприняла каких-либо шагов в отношении РФ.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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