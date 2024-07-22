Европе необходимо смириться с поражением Украины и восстановить отношения с российской стороной. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил бизнесмен и экс-владелец крупнейшего сервера для обмена файлами Megaupload Ким Дотком.

По его словам, европейские лидеры выглядят «полными дураками», вступив вслед за президентом США Джо Байденом в противостояние с Россией.

«До них, наконец, доходит, что они останутся один на один с неразберихой. Пришло время изменить ситуацию на Украине. Признать поражение и заключить мир с Россией», — написал Дотком на своей странице в X (бывш. Twitter).

Бизнесмен добавил, что стоит уже позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, и НАТО уйти с горизонта.

Ранее в этот день глава фракции «Левые» в бундестаге Зёрен Пельман заявил «Известиям», что в Германии усиливается усталость от вооруженного конфликта на Украине. Политик выразил сомнение, что правительство ФРГ решит сохранить военную помощь Киеву на текущем уровне, «которая и без того подвергается резкой критике со стороны населения».

Также в понедельник военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Киев вынужден призывать граждан из мест лишения свободы на фоне огромных потерь личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом обычные граждане массово уклоняются от мобилизации, поскольку видят количество погибших солдат и не хотят умирать, подчеркнул эксперт.

До этого, 20 июля, Зеленский признал тяжелое положение для украинской армии и высокие потери на фронте. Более того, украинский лидер не смог ответить, сколько еще времени солдаты смогут продержаться в такой ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.