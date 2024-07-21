Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании по Йемену
Общество
Мощный ливень накрыл Москву
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Организаторы выступления Глюкозы в Красноярске намерены подать в суд на артистку
Мир
Хуситы заявили об отсутствии «красных линий» в ответе на авиаудары Израиля
Мир
Канцлер Германии Шольц признался, что пользуется ламповым телевизором
Мир
Путин заявил о неизменной поддержке Сирии в отстаивании суверенитета
Общество
Фадеев заявил о намерении подать иск к Глюкозе о запрете петь его песни
Происшествия
Экс-министра спорта Дагестана Магомедова госпитализировали из СИЗО №1 в Москве
Политика
В Госдуме назвали слова Зеленского о переговорах с РФ игрой на западную публику
Происшествия
В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за обрушения моста
Мир
Джо Байден отказался от участия в президентской гонке
Мир
Зеленский признал сложную для ВСУ ситуацию с потерями на фронте
Мир
В Германии заявили о провале санкций против РФ
Мир
Байден вышел из президентской гонки. Что это значит
Мир
Захарова прокомментировала решение Байдена выйти из президентской гонки
Мир
Байден поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов
Мир
Пушков сделал прогноз о будущем США при выдвижении Клинтон кандидатом в президенты
Сюжет:

Зеленский признал сложную для ВСУ ситуацию с потерями на фронте

Зеленский признал усугубляющуюся для ВСУ ситуацию с потерями на фронте
0
Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) признал тяжелое положение для украинской армии и высокие потери на фронте.

«Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день. К сожалению, эти изменения не в позитивную сторону, меньше не становится», — поделился он в интервью с Би-би-си, запись опубликована на YouTube украинской службы телеканала BBC News 20 июля.

При этом глава государства не стал озвучивать точное число погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Зеленский не смог ответить, сколько еще времени солдаты смогут продержаться в такой ситуации.

Дыра на границе: куда делись укрепления ВСУ в Харьковской области
Украину сотрясает новый коррупционный скандал

Ранее, 15 июля, в генштабе ВСУ сообщили, что для украинской армии на харьковском, кураховском и торецком направлениях сложилась тяжелая ситуация. В Киеве указали, что российские силы ведут на данных участках линии соприкосновения активные боевые действия.

До этого, 7 июля, телеканал Welt сообщил о крайне тяжелом положении ВСУ на донецком направлении. Отмечалось, что сложно выбрать место, где идут самые ожесточенные бои.

Еще в середине июня военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные самовольно оставили позиции на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Ямполь, «прихватив» с собой оружие и военную технику. Он отметил, что их остановили с помощью заградотрядов ВСУ и частично вернули назад.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024