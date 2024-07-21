Зеленский признал сложную для ВСУ ситуацию с потерями на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) признал тяжелое положение для украинской армии и высокие потери на фронте.
«Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день. К сожалению, эти изменения не в позитивную сторону, меньше не становится», — поделился он в интервью с Би-би-си, запись опубликована на YouTube украинской службы телеканала BBC News 20 июля.
При этом глава государства не стал озвучивать точное число погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Зеленский не смог ответить, сколько еще времени солдаты смогут продержаться в такой ситуации.
Ранее, 15 июля, в генштабе ВСУ сообщили, что для украинской армии на харьковском, кураховском и торецком направлениях сложилась тяжелая ситуация. В Киеве указали, что российские силы ведут на данных участках линии соприкосновения активные боевые действия.
До этого, 7 июля, телеканал Welt сообщил о крайне тяжелом положении ВСУ на донецком направлении. Отмечалось, что сложно выбрать место, где идут самые ожесточенные бои.
Еще в середине июня военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные самовольно оставили позиции на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Ямполь, «прихватив» с собой оружие и военную технику. Он отметил, что их остановили с помощью заградотрядов ВСУ и частично вернули назад.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.