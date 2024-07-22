Макрон предложил взять паузу в формировании правительства в период Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил взять паузу в дискуссиях по формированию правительства в период Олимпиады-2024 в Париже. Об этом он заявил 22 июля в ходе визита в олимпийскую деревню Сен-Дени, его слова приводит телеканал BFMTV.

«Именно Игры станут основой жизни страны и мира», — сказал Макрон, отметив, что это будет праздник в сочетании с «олимпийским и политическим перемирием».

По его словам, Олимпийские игры в Париже не были испорчены роспуском национальной ассамблеи в июне. Он также заявил, что «существует своего рода перемирие».

8 июля в парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, а правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции стала самой высокой за 43 года.

Глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение и распорядиться о формировании нового правительства. В свою очередь, Макрон призвал к осторожности в анализе результатов и подчеркнул, что нельзя принимать поспешных решений. Также президент Франции не принял прошение об отставке премьера Атталя и попросил его продолжать исполнять свои полномочия.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.