Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский сообщил о прибытии ЗРК Patriot на Украину из Германии
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Спорт
Российский вратарь Худяков перешел в австрийский «Штурм»
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Мир
На юге Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Мир
Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США
Мир
Захарова назвала обеспечение свободы слова пустым звуком для Макрона
Спорт
Путин поручил создать в России фонд по поддержке спорта
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Мир
Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Медведчук рассказал об охватившем Запад политическом безумии
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
Трамп-младший пошутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

Врач рассказал о правилах поведения на пляже

Врач Шеин: нельзя заглатывать воду во время купания
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель хирургической службы ДГКБ им. З.А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин рассказал в понедельник, 22 июля, какие правила необходимо соблюдать во время купания.

По словам специалиста, не нужно постоянно заглатывать воду. В любой воде, даже соленой, есть микроорганизмы, которые могут вызвать заболевание, если большая их концентрация попадет в организм. Нужно напоминать детям, что во время плавания нужно закрывать рот, чтобы вода не попадала в организм, сообщается на сайте aif.ru.

Также не рекомендуется нырять и прыгать в воду. Вода может попадать глубоко в слуховые проходы, вызывать воспаления среднего и внутреннего уха (отиты), которые сопровождаются довольно сильной болью. Также могут произойти воспалительные заболевания гайморовых и лобных пазух — синуситы.

По словам врача, не стоит купаться там, где много водоплавающих птиц. В воде могут находиться личинки их паразитов, проникать в организм, в том числе через кожу. Это заболевание («зуд купальщика») довольно тяжело лечится. Также стоит избегать сильно заросших водоемов. Проточная вода безопаснее водоемов со стоячей водой.

Шеин рекомендовал не купаться в местах с надписью «Купание запрещено». Плавание в таких водоемах чревато не только травмами (на дне могут быть стекла, обломки арматуры и т. д.), но и кишечными инфекциями.

Также не стоит купаться сразу после еды, так как возможен спазм и рвотный рефлекс. Купаться лучше примерно через 1,5–2 часа после еды.

Специалист добавил, что не стоит закапываться в песок. В средней полосе от пляжного песка можно заразиться чесоткой, получить рожистое воспаление и грибковые заболевания кожи. А в тропических странах в песке могут находиться опасные паразиты, способные проникать под кожу, например личинки мух и другие.

В свою очередь врач-терапевт «СберЗдоровья» Полина Лепилова рассказала в беседе с RT, что симптомы «зуда купальщика» обычно проявляются через несколько часов или дней после заражения. Первыми признаками, которые может заметить человек, являются сыпь или покраснение кожи в области поражения.

Врач-паразитолог Елена Чернышева рассказала, что купаться в водоемах можно, но необходимо соблюдать несколько правил. Она посоветовала использовать репелленты перед погружением в воду, которые отпугнут паразитов. Также врач призвала не «сидеть» подолгу в водоеме и принимать душ сразу после плавания, сообщает 360.ru.

Дело рук утопающего: как искупаться и остаться в живых
Начало купального сезона ознаменовалось чередой трагедий на воде

Накануне пресс-служба МЧС сообщила, что в России за прошедшие сутки на водоемах погибли 40 человек, в числе которых двое детей, пишет Life.ru.

Уточняется, что в большинстве из этих случаев люди не соблюдали правила безопасности на воде. Так, в Башкортостане, Пермском крае, Мурманской области и Хабаровском крае они плавали в не оборудованных для купания местах и утонули.

В Бурятии на карьере утонули сразу три человека, которые отправились купаться в состоянии алкогольного опьянения, передает НСН.

В Ростовской области. Там пропал 15-летний подросток, который купался в запрещенном месте вместе с матерью, сообщается на сайте kp.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024