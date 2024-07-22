Врач рассказал о правилах поведения на пляже

Руководитель хирургической службы ДГКБ им. З.А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин рассказал в понедельник, 22 июля, какие правила необходимо соблюдать во время купания.

По словам специалиста, не нужно постоянно заглатывать воду. В любой воде, даже соленой, есть микроорганизмы, которые могут вызвать заболевание, если большая их концентрация попадет в организм. Нужно напоминать детям, что во время плавания нужно закрывать рот, чтобы вода не попадала в организм, сообщается на сайте aif.ru.

Также не рекомендуется нырять и прыгать в воду. Вода может попадать глубоко в слуховые проходы, вызывать воспаления среднего и внутреннего уха (отиты), которые сопровождаются довольно сильной болью. Также могут произойти воспалительные заболевания гайморовых и лобных пазух — синуситы.

По словам врача, не стоит купаться там, где много водоплавающих птиц. В воде могут находиться личинки их паразитов, проникать в организм, в том числе через кожу. Это заболевание («зуд купальщика») довольно тяжело лечится. Также стоит избегать сильно заросших водоемов. Проточная вода безопаснее водоемов со стоячей водой.

Шеин рекомендовал не купаться в местах с надписью «Купание запрещено». Плавание в таких водоемах чревато не только травмами (на дне могут быть стекла, обломки арматуры и т. д.), но и кишечными инфекциями.

Также не стоит купаться сразу после еды, так как возможен спазм и рвотный рефлекс. Купаться лучше примерно через 1,5–2 часа после еды.

Специалист добавил, что не стоит закапываться в песок. В средней полосе от пляжного песка можно заразиться чесоткой, получить рожистое воспаление и грибковые заболевания кожи. А в тропических странах в песке могут находиться опасные паразиты, способные проникать под кожу, например личинки мух и другие.

В свою очередь врач-терапевт «СберЗдоровья» Полина Лепилова рассказала в беседе с RT, что симптомы «зуда купальщика» обычно проявляются через несколько часов или дней после заражения. Первыми признаками, которые может заметить человек, являются сыпь или покраснение кожи в области поражения.

Врач-паразитолог Елена Чернышева рассказала, что купаться в водоемах можно, но необходимо соблюдать несколько правил. Она посоветовала использовать репелленты перед погружением в воду, которые отпугнут паразитов. Также врач призвала не «сидеть» подолгу в водоеме и принимать душ сразу после плавания, сообщает 360.ru.

Накануне пресс-служба МЧС сообщила, что в России за прошедшие сутки на водоемах погибли 40 человек, в числе которых двое детей, пишет Life.ru.

Уточняется, что в большинстве из этих случаев люди не соблюдали правила безопасности на воде. Так, в Башкортостане, Пермском крае, Мурманской области и Хабаровском крае они плавали в не оборудованных для купания местах и утонули.

В Бурятии на карьере утонули сразу три человека, которые отправились купаться в состоянии алкогольного опьянения, передает НСН.

В Ростовской области. Там пропал 15-летний подросток, который купался в запрещенном месте вместе с матерью, сообщается на сайте kp.ru.