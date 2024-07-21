В МЧС России сообщили о гибели 40 человек на водоемах за сутки

В России за прошедшие сутки на водоемах погибли 40 человек, в числе которых двое детей. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

«40 человек, в том числе два ребенка погибли на водоемах страны за прошедшие сутки», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что в большинстве из этих случаев люди не соблюдали правила безопасности на воде. Так, в Башкортостане, Пермском крае, Мурманской области и Хабаровском крае они плавали в необорудованных для купания местах и утонули.

В Бурятии на карьере в микрорайоне Тулунжа спасатели вытащили из водоема тела трех человек, которые употребили алкоголь перед тем, как зайти в воду. В нетрезвом состоянии также купался мужчина в селе Пушкино в Мордовии, его тело достали спасатели. Место не было оборудования для купания.

Кроме того, сотрудники МЧС продолжают поиски утонувших на реке Хилок в Бурятии и на реке Енисей в Красноярском крае. На реке Дон в Ростовской области ищут 15-летнего подростка, который купался с мамой в несанкционированном месте.

Помимо этого, в МЧС зафиксировали случаи столкновений водных транспортных средств. Так, в Калмыкии погиб водитель легкомоторной лодки, столкнувшейся с паромом, а в Самарской области пять человек пострадали в результате столкновения пассажирского судна и легкомоторной лодки.

Ранее, 15 июля, руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов рассказал о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать во время отдыха на воде. Он подчеркнул, что для купания необходимо выбирать специально оборудованные места, где есть стационарный спасательный пост и огороженная зона для купания с буйками.