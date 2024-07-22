Песков указал на продолжение помощи Украине со стороны США до выборов

Помощь Киеву со стороны Вашингтона будет продолжаться до выборов президента, которые пройдут в США ноябре 2024 года. Об этом 22 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается продолжения или «непродолжения» помощи со стороны США, — конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь побольше нагрузить своих европейских подчиненных финансово», — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что такой подход не способствует урегулированию конфликта, но и не влияет на исход.

Накануне президент США Джо Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. При этом глава государства сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден решил отказаться от участия в грядущих выборах после совещания с двумя ближайшими советниками.

В тот день кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган, заявил, что урегулирует конфликт на Украине еще до инаугурации. Кандидат-республиканец также уверен, что предотвратит третью мировую войну.

Подобное заявление прозвучало и 27 июня на дебатах Байдена и Трампа. Бывший американский лидер тогда сказал, что сможет урегулировать конфликт на Украине, однако считает условия РФ неприемлемыми.

Президент России Владимир Путин, комментируя это, заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа и видит в них готовность и желание остановить конфликт. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что РФ пока не понимает, каким способом республиканский кандидат собирается добиться такого быстрого разрешения конфликта.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит экс-президент Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.