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Трамп заявил о готовности участвовать в дебатах с Харрис

Трамп хочет перенести дебаты с кандидатом от Демпартии на другую площадку
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Дебаты бывшего американского лидера Дональда Трампа и кандидата в президенты США от Демократической партии могут состояться, но обязательно на телеканале Fox News. Об этом 21 июля Трамп заявил телеканалу CBS News.

«Не знаю, с кем я буду дискутировать. Пока не определено, кто будет на той стороне. Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать», — сказал он.

Он также отметил, что если дебаты будут проходить с вице-президентом Камалой Харрис, «он легко одержит победу».

Кроме того, Трамп настаивает на проведении дебатов исключительно на Fox News. Он написал на своей странице в собственной социальной сети, что телеканал ABS «чрезвычайно предвзятый».

Необъяснимый Джо: Байдена снова вывели из игры
Почему американский лидер выбыл из президентской гонки и кто теперь составит конкуренцию Трампу

Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля и сообщил, что официальное обращение к нации будет проведено на этой неделе. При этом в Белом доме уточнили, что Байден не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии.

Кроме того, в национальном комитете Республиканской партии Харрис назвали катастрофой для США. В тексте опубликованного заявления указано на неудачи Байдена в выводе войск из Афганистана, кризис иммигрантов в стране и увеличение инфляции. Как уточнили в комитете, эти «неудачи были достигнуты благодаря Камале Харрис».

В свою очередь губернатор штата Флорида Рон Десантис сравнил ситуацию в стане Демократической партии США с обстановкой на печально известном лайнере «Титаник», а также указал на причастность Харрис к «масштабным махинациям, направленные на сокрытие и отрицание того факта, что Джо Байден не был способен выполнять свои служебные обязанности».

В тот же день NYT узнала о плане штаба Трампа подорвать доверие к Камале Харрис. Издание уточняет, что в планы республиканцев входит массовая реклама, которая сфокусируется на ее работе в текущем президентском офисе. Также Харрис может подвергнуться критике по вопросу границ США и проблеме мигрантов.

Трамп также заявил, что Байден покинул президентскую гонку с полным позором. По его мнению, несмотря на все усилия демократов защитить Байдена, он не вытерпел давления.

Политолог Игорь Никулин назвал прогнозируемым выход Байдена из предвыборной гонки. Политолог также указал на то, что для всех был очевидным факт невозможности Байдена исполнять обязанности президента следующие четыре года. Ведь если срок назад у него и так были проблемы со здоровьем, то в следующий период всё только усугубится.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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