Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский сообщил о прибытии ЗРК Patriot на Украину из Германии
Мир
Предвыборный штаб Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты»
Общество
Синоптики спрогнозировали дожди и до +23 градусов в Москве 22 июля
Мир
В избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента
Мир
В бундестаге рассказали о критическом отношении к Зеленскому
Мир
Губернатор Флориды сравнил Демократическую партию США с «Титаником»
Мир
Маск назвал вице-президента США Харрис марионеткой Сороса
Мир
В США вынесут резолюцию по досрочному прекращению полномочий Байдена
Мир
В бундестаге заявили об усталости немцев от конфликта на Украине
Общество
Блогеров заставят получать лицензию на оказание образовательных услуг
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Мир
Демократы США начали собирать подписи за выдвижение Харрис в президенты
Мир
Оппозиция в бундестаге высказалась за продолжение расследования подрывов СП
Мир
Политолог объяснил выход Байдена из предвыборной гонки проблемами со здоровьем
Мир
МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион
Армия
В июле российская армия освободила девять населенных пунктов
Мир
Глава нацкомитета демократов США сообщил о скором объявлении действий партии
Происшествия
Пушилин сообщил о четырех погибших и 10 раненых в ДНР после обстрелов ВСУ
Сюжет:

Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США

Нацкомитет Республиканской партии: Харрис будет катастрофой для США
0
Фото: REUTERS/Edmund D. Fountain
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-президент США Камала Харрис станет «настоящей катастрофой» для страны и Белого дома в случае избрания на пост американского лидера. Об этом 21 июля заявили в национальном комитете Республиканской партии.

«Харрис не только стала бы катастрофой в Белом доме, но она также помогла Джо Байдену скрыть ухудшение состояния его здоровья во время пребывания на своем посту, что подрывает доверие к ней», — говорится в заявлении комитета в социальной сети Х (бывш. Twitter).

В тексте указано на неудачи Байдена в выводе войск из Афганистана, кризис иммигрантов в стране и увеличение инфляции. Как уточнили в комитете, эти «неудачи были достигнуты благодаря Камале Харрис».

«В то время как демократы разваливаются, Трамп объединяет американский народ вокруг своей победоносной программы», — подытожили в комитете.

Необъяснимый Джо: Байдена снова вывели из игры
Почему американский лидер выбыл из президентской гонки и кто теперь составит конкуренцию Трампу

Ранее в этот день кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс обратил внимание на роль Харрис в поддержании лояльных к мигрантам проектов, а также «лживых экологических законов». Он подчеркнул, что ответственность за провалы Байдена отчасти лежит на ее плечах.

В тот же день NYT узнала о плане штаба Трампа подорвать доверие к Камале Харрис. Издание уточняет, что в планы республиканцев входит массовая реклама, которая сфокусируется на ее работе в текущем президентском офисе. Также Харрис может подвергнуться критике по вопросу границ США и проблеме мигрантов.

Тогда же сообщалось, что Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Лидер США пообещал выступить с обращением к нации позднее на этой неделе. Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии.

После этого губернатор Флориды сравнил Демократическую партию США с «Титаником» и указал на роль Харрис в сокрытии состояния здоровья Байдена.

Чуть позже конгрессвумен США Нэнси Мейс от Республиканской партии заявила, что планирует в понедельник, 22 июля, вынести на голосование резолюцию по досрочному прекращению полномочий действующего американского президента Джо Байдена и временному назначению на этот пост вице-президента Камалы Харрис.

Юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания и республиканец Брюс Маркс в беседе с «Известиями» назвал возможными причинами решения Байдена его физические и ментальные проблемы.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024