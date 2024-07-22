Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США

Вице-президент США Камала Харрис станет «настоящей катастрофой» для страны и Белого дома в случае избрания на пост американского лидера. Об этом 21 июля заявили в национальном комитете Республиканской партии.

«Харрис не только стала бы катастрофой в Белом доме, но она также помогла Джо Байдену скрыть ухудшение состояния его здоровья во время пребывания на своем посту, что подрывает доверие к ней», — говорится в заявлении комитета в социальной сети Х (бывш. Twitter).

В тексте указано на неудачи Байдена в выводе войск из Афганистана, кризис иммигрантов в стране и увеличение инфляции. Как уточнили в комитете, эти «неудачи были достигнуты благодаря Камале Харрис».

«В то время как демократы разваливаются, Трамп объединяет американский народ вокруг своей победоносной программы», — подытожили в комитете.

Ранее в этот день кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс обратил внимание на роль Харрис в поддержании лояльных к мигрантам проектов, а также «лживых экологических законов». Он подчеркнул, что ответственность за провалы Байдена отчасти лежит на ее плечах.

В тот же день NYT узнала о плане штаба Трампа подорвать доверие к Камале Харрис. Издание уточняет, что в планы республиканцев входит массовая реклама, которая сфокусируется на ее работе в текущем президентском офисе. Также Харрис может подвергнуться критике по вопросу границ США и проблеме мигрантов.

Тогда же сообщалось, что Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Лидер США пообещал выступить с обращением к нации позднее на этой неделе. Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии.

После этого губернатор Флориды сравнил Демократическую партию США с «Титаником» и указал на роль Харрис в сокрытии состояния здоровья Байдена.

Чуть позже конгрессвумен США Нэнси Мейс от Республиканской партии заявила, что планирует в понедельник, 22 июля, вынести на голосование резолюцию по досрочному прекращению полномочий действующего американского президента Джо Байдена и временному назначению на этот пост вице-президента Камалы Харрис.

Юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания и республиканец Брюс Маркс в беседе с «Известиями» назвал возможными причинами решения Байдена его физические и ментальные проблемы.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.