Трамп заявил об уходе Байдена из президентской гонки с «полным позором»
Глава США Джо Байден вышел из президентской гонки с «полным позором». Такое заявление 21 июля сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.
«Вашингтонский истеблишмент, СМИ, пропагандирующие ненависть к Америке, и коррумпированное глубинное государство сделали всё возможное, чтобы защитить Байдена, но он просто вышел из гонки с полным позором», — приводит его слова в послании потенциальным спонсорам американская газета The New York Times.
Байден вышел из президентской гонки в этот день. Он также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании.
В ответ на это американский предприниматель Илон Маск заявил, что теперь «маятник демократии» на стороне Республиканской партии.
По поводу выхода Байдена из гонки конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что в таком случае президент должен немедленно выйти в отставку, ведь если он не может баллотироваться на пост главы страны, значит и быть ею он тоже не должен.
При этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что выход Байдена из президентской гонки почти ничего не меняет, так как среди избирателей его влияние практически равнялось нулю.
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения Байдена о выходе из гонки вряд ли было принято самостоятельно. Она также отметила, что до «того, что мы не можем сказать, принято ли [решение] Байденом или за него», довела «так называемая американская демократия».
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.