Конгрессвумен Грин призвала Байдена немедленно уйти в отставку

Если президент США Джо Байден не в состоянии баллотироваться на пост главы государства, то он не может и быть им. Такое заявление 21 июля сделала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Мы все знаем, что Байден не может быть президентом, если не может баллотироваться на пост президента», — написала она.

Грин также заявила, что сейчас в США идет «мягкая гражданская война» и что у власти Соединенных Штатов в данный момент находятся элиты.

«Никогда не забывайте, что в 2016 году они [демократы] сфальсифицировали результаты съезда Демократической партии против Берни Сандерса и в пользу Хиллари Клинтон», — напомнила конгрессвумен.

Ранее в этот день сообщалось, что Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Лидер США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании.

До этого американский предприниматель Илон Маск, комментируя выход Байдена из президентской гонки, поддержал Республиканскую партию и заявил, что теперь «маятник демократии» на ее стороне.

При этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что выход Байдена из президентской гонки почти ничего не меняет, так как среди избирателей его влияние практически равнялось нулю.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.