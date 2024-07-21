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Маск прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки

Маск: теперь «маятник демократии» на стороне Республиканской партии
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Фото: TASS/EPA
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Теперь «маятник демократии» качнулся в сторону Республиканской партии США. Такое заявление 21 июля сделал американский предприниматель Илон Маск, комментируя выход президента Соединенных Штатов Джо Байдена из президентской гонки.

«Раньше это была Демократическая партия, но теперь маятник качнулся в сторону Республиканской партии», — написал миллиардер на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Он также отметил, что верит в Америку и ее максимальное поощрение свободы личности и ее заслуг.

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Ранее в этот день сообщалось, что Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании.

Илон Маск активно поддерживает Республиканскую партию и ее кандидата в президенты Дональда Трампа. 16 июля он положительно отозвался о выборе Трампом кандидата на должность вице-президента Соединенных Штатов и поздравил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса с выдвижением на пост. Позднее, 17 июля, Маск заявил, что Демократическая партия в США стала «слишком левой». Также Маск открыто заявлял, что поддерживает кандидата в президенты Дональда Трампа на предстоящих выборах лидера США

Также 18 июля старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская 18 июля в беседе с «Известиями» оценила влияние американского предпринимателя Илона Маска на предвыборную гонку. Она заявила, что именно благодаря миллиардеру Трамп смог вернуться в социальные сети, ведь предприниматель купил Twitter, в котором экс-президент ранее был заблокирован.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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