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СМИ сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании по Йемену

Masirah TV: США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по провинции Ходейда
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Фото: REUTERS
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США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по провинции Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает 21 июля Masirah TV.

Уточняется, что американо-британской воздушной атаке подверглись район Бухайс в округе Миди, а также Рас-Исса в Аль-Салифе.

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20 июля порт Ходейда в Йемене подвергся мощным бомбардировкам со стороны Израиля, в результате чего пострадали не менее 80 человек, вспыхнули крупные пожары. По информации СМИ, не менее 12 самолетов ВВС Израиля были задействованы в налете на порт йеменского города. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал очевидным значение удара по Йемену. Он отметил, что любое государство получит такой же ответ, если решит напасть на Израиль. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна готова защищать себя любыми средствами.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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