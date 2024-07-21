Фестиваль воздушных змеев прошел в Санкт-Петербурге
Сотни причудливых воздушных змеев взмыли в небо над Санкт-Петербургом. На пляже Парка 300-летия города прошел семейный фестиваль «ЛЕГКОФЕСТ», сообщает телеканал «Известия». Весь день участники танцевали на мастер-классах, слушали образовательные лекции и смотрели праздничное шоу. В конце дня семьи запустили в небо своих воздушных змеев. Фестиваль проходит в Петербурге уже 12 лет. За это время праздник посетило свыше 1 млн человек, также было запущено 26 тысяч воздушных змеев.
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