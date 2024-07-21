Кличко допустил вероятность проведения Зеленским референдума по миру на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, может провести референдум по урегулированию украинского конфликта, потому что он вряд ли способен принять такое решение самостоятельно. Об этом 21 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, я не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без народной легитимации», — сказал Кличко.

Он добавил, что любой шаг может привести Зеленского к политическому самоубийству, но ситуация в конфликте становится всё более тяжелой для Украины. Если бы стране пришлось существовать в таких условиях, например, еще два года, это обернулось бы кошмаром для Киева. Поэтому Кличко считает, что главе государства необходимо что-то делать для прекращения кризиса.

Коснувшись темы второго мирного саммита по урегулированию конфликта с участием РФ, который планирует организовать украинский президент, мэр Киева отметил, что США являются фундаментальным партнером Украины и должны стать гарантом соглашения с РФ.

Кличко также отметил, что при нежелании самостоятельно принимать важные решения Зеленский сконцентрировал в своих руках слишком много власти и не желает от нее отказываться. При этом глава Киева отметил, что Верховная рада утратила какую-либо значимую политическую роль, но президентские выборы на Украине сейчас всё равно не нужны, потому что разделят общество в стране.

Ранее, 11 июня, агентство Bloomberg сообщило, что Киев к ноябрю планирует организовать вторую встречу по мирному урегулированию, на которой, по замыслу Украины, должны присутствовать представители России. В тот же день замглавы МИД РФ Михаил Галузин исключил участие России в новом саммите, потому что Москва всё еще слышит от Киева исключительно ультимативную риторику.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 июля подчеркнула, что Зеленский не имеет права указывать России, в каких международных мероприятиях она должна участвовать. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что западные политики, говоря о второй мирной конференции, формулируют подходы, которые совершенно неприемлемы для «искренне заинтересованных в мире».

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Для этого Киев должен отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести свои войска из регионов РФ.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.