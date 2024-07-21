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Российские истребители не допустили нарушения госграницы парой В-52Н ВВС США

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 были подняты в воздух для недопущения нарушения государственной границы бомбардировщиками В-52Н военно-воздушных сил (ВВС) США над акваторией Баренцева моря. Об этом 21 июля сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что 21 июля средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границе РФ групповую воздушную цель — пару американских стратегических бомбардировщиков В-52Н.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении военного ведомства.

В результате бомбардировщики ВВС США выполнили разворот от границы, а российские самолеты вернулись на аэродромы базирования. Минобороны подчеркивает, что полет истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

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Ранее, 10 июля, МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы со стороны военного самолета Королевских ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Норвежское воздушное судно после поднятия российского истребителя выполнило разворот от госграницы РФ.

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