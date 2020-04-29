«МиГ» настал: пилотам палубных истребителей добавят виртуальности

Пилотов палубных МиГ-29КР/КУБР подключат к виртуальной реальности. Экипажи машин получат уникальные защитные шлемы (ЗШ) с системой дополненной реальности. Новинка отображает летную и тактическую информацию, а также траекторию полета на стекло ЗШ. Технология поможет истребителям в бою и при посадке на авианосец в сложных условиях, считают эксперты. Пригодится она и при подготовке лётчиков на компьютерных тренажёрах.

Реальности нужны дополнения

Новейшие палубные истребители МиГ-29КР/КУБР российского ВМФ оснастят высокотехнологичной системой дополненной реальности НСЦИ-КОС. В настоящее время принципиальное решение по ней уже принято, идет проработка вопроса, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе.

Пилоту истребителя на специальный нашлемный монокуляр станет выводиться информация о высоте, скорости и курсе самолёта, а также о действующей перегрузке. Летчик будет одновременно видеть реальную картину и сформированную компьютером, «наложенную» на неё. В критические моменты боя или посадки пилоту не потребуется отвлекаться на приборы или индикатор на лобовом стекле.

НСЦИ-КОС также предупредит об опасности столкновения с землёй. А в сражении покажет информацию о положении целей, типе используемого вооружения и количестве боеприпасов на подвесках самолёта. При посадке и на малых высотах система будет рассчитывать и проецировать перед лётчиком изображение виртуального «коридора» и «ворот», в которые необходимо вписаться для безопасного приземления или маневра. Эти ориентиры станут видны даже ночью и в плохую погоду.

По словам летчика-испытателя Героя России Олега Мутовина, уникальная система в перспективе сможет радикально повысить безопасность полетов и возможности боевых самолетов.

— Могу сказать по своему опыту — самое сложное в авиации — это посадка ночью на палубу авианосца, особенно если погода плохая, — отметил эксперт. — НСЦИ-КОС отобразит заданную траекторию. А в воздушном бою новинка сможет повысить так называемую ситуационную осведомленность летчика. Даже при повороте головы он будет видеть параметры полета, состояние оружия и информацию о цели. Поэтому пилот в любой момент без отвлечения внимания будет готов к действиям.

На смену «Суре»

Летчики большинства российских истребителей использовали нашлемную систему целеуказания «Сура», производство которой долгое время велось на Украине. В 2016 году на Санкт-Петербургском ОКБ «Электроавтоматика» началась сборка российского аналога, получившего обозначение НСЦ-Т.

Одновременно по заказу ОСК «МиГ» инженеры стали разрабатывать гораздо более современную систему — НСЦИ-КОС. От «Суры» она отличается большим количеством информации, которая выводится на виртуальный дисплей для пилота.

НСЦИ-КОС монтируют на обычные лётные шлемы ЗШ-7. Установленные в кабине датчики движения будут отслеживать положение головы лётчика, а также направление его взгляда, а мощный вычислительный блок обеспечит расчёт и визуализацию данных.

Новая система предназначена не только для реальных полётов. Заменой стандартного светофильтра на специальный бинокулярный, ЗШ-7 можно будет превратить в шлем виртуальной реальности с объёмным стереоскопическим изображением. Его планируют использовать во время тренировок на компьютерных тренажёрах МиГ-29КР/КУБР.

Ранее сообщалось, что своя нашлемная система дополненной реальности разрабатывается также для российских истребителей пятого поколения Су-57 и новейших вертолётов Ми-28НМ. Но их технические характеристики пока неизвестны.

Океанский «МиГ»

Палубная версия МиГ-29 изначально была разработана в двух вариантах. Одноместная боевая версия получила обозначение МиГ-29К. А двухместная учебно-боевая — МиГ-29КУБ. По данным Минобороны, самолёт предназначен не только для завоевания господства в воздухе и обеспечения ПВО кораблей, но и для нанесения ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием днём и ночью, в любых погодных условиях. Для этого он имеет расширенный арсенал вооружений по сравнению с Су-33.

От обычных «сухопутных» МиГ-29 морская версия отличается увеличенным запасом топлива и модифицированным планером. За счёт использования большего количества композитов удалось понизить радиолокационную заметность самолёта для радаров.

Стартовым заказчиком МиГ-29К/КУБ стала Индия, купившая российские палубные самолёты для двух своих авианосцев.

В феврале 2012 года между Минобороны и корпорацией «МиГ» был подписан контракт на поставку полка из 20 МиГ-29К и четырёх МиГ-29КУБ для отечественной морской авиации. Было заявлено, что техническая начинка закупаемых для флота машин значительно усовершенствована по сравнению с вариантом для Индии.

Поставки по этому контракту начались с 2013 года. Для новых машин на Северном флоте сформирован 100-й отдельный корабельный истребительный авиаполк. На его вооружение поступают только «МиГи».