МиГ-31 не допустил нарушения российской границы самолетом ВВС Норвегии

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы со стороны военного самолета Королевских военно-воздушных сл (ВВС) Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом 26 марта сообщило Минобороны РФ.

«10 июля 2024 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель, которая была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии», — говорится в заявлении ведомства.

В воздух подняли российский МиГ-31, при приближении которого норвежское воздушное судно выполнило разворот от госграницы РФ. После выполненной задачи истребитель вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны РФ уточнили, что нарушения госграницы не было. МиГ-31 совершил полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Ранее, 26 марта, в Минобороны России сообщили, что МиГ-31 не допустил нарушения госграницы со стороны двух бомбардировщиков США В-1В над акваторией Баренцева моря. При приближении российского истребителя американские самолеты скорректировали курс полета и развернулись. Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Ранее, 24 марта, два бомбардировщика B-1B США также приблизились к границе России в Баренцевом море. Поднятый в воздух истребитель МиГ-31 не допустил ее нарушения.