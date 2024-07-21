Секретная служба США признала отклонение запросов на усиление охраны Трампа

Секретная служба США признала, что отклоняла запросы на усиление охраны бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом 20 июля сообщила газета The New Yourk Times со ссылкой на пресс-секретаря спецслужбы Энтони Гульельми.

«Секретная служба признала в субботу, что она отклонила запросы о дополнительных федеральных ресурсах, запрошенных службой безопасности бывшего президента Дональда Трампа в течение двух лет, предшествовавших его покушению на убийство на прошлой неделе», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, Гульельми подчеркнул, что запросы об усилении охраны не касались конкретно мероприятия в Пенсильвании, где произошло покушение на Трампа.

Также он рассказал, что в случаях, когда Секретная служба не могла выделить дополнительные силы на охрану Трампа, она вместо этого направляла к нему людей из силовых органов отдельных штатов или местных образований или же меняла планы безопасности так, чтобы снизить угрозу жизни политика.

Газета подчеркивает, что признание со стороны Секретной службы усилит критику главы ведомства Кимберли Читл в преддверии слушаний в комитете палаты представителей.

Ранее в этот день сообщалось, что знакомые с ситуацией источники говорили об отказе Секретной службы предоставить Трампу дополнительные меры безопасности в течении двух лет. Изначально она отрицала подобные обвинения, однако вскоре частично там признали, что некоторые запросы могли быть отклонены.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако заявила, что не уйдет со своего поста.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что Секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена действующего американского лидера Джо Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.