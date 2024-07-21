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Президент Никарагуа назвал преступными антироссийские санкции Запада

Президент Никарагуа Ортега назвал преступными антироссийские санкции Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что осуждает введенные странами Запада антироссийские санкции, и назвал их действия преступными. Такое заявление 20 июля он сделал в ходе встречи в республике с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и вице-президентом Никарагуа Росарио Мурильо.

«Они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир», — сказал он, назвав инициаторов этих ограничений. Его слова приведены на сайте Госдумы.

Президент Никарагуа также обратил внимание на то, что странам – членам НАТО стоит осознать, что они, втягиваясь в конфликт на Украине и усугубляя его, приближают к поражению киевский режим.

В свою очередь, Володин подчеркнул, что Никарагуа является ключевым партнером РФ в латиноамериканском регионе.

«Никарагуа для нас ключевой партнер в Латинской Америке. Будем развивать отношения на тех принципах, которые заложили вы и наш президент Владимир Владимирович Путин», — отметил он.

Также председатель Госдумы обратил внимание на то, что Москва постарается всё возможное, чтобы внести вклад в интересах обоих государств и их граждан. Парламентарии, продолжил он, находятся в поисках новых форм сотрудничества для внесения своего вклада в развитие отношений между странами.

Также Володин передал теплые слова приветствия и послание Даниэлю Ортеге от Владимира Путина.

«Отношения между Россией и Никарагуа, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Реализуются крупные совместные проекты в различных сферах, хорошую отдачу дает координация усилий наших государств в международных делах», — отмечается в послании Президента РФ.

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Накануне, 19 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен признал неэффективность антироссийских санкций. Он заявил, что России удалось найти пути по поддержке работы оборонно-промышленной базы (ОПК) в условиях антироссийских санкций. Госсекретарь США также добавил, что Китай предоставляет для российского ОПК ресурсы, а также экспортирует в страну до 70% станков и 90% электроники.

17 июля независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде сказала, что на полках московских магазинов можно найти практически любой товар, санкции Европейского союза не сработали. В свою очередь, член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак заявил «Известиям», Запад не добился того эффекта от введения антироссийских санкций, на который рассчитывал.

24 июня страны Евросоюза утвердили 14-й пакет антироссийских санкций. В него входят ограничения на транзит сжиженного природного газа через порты Европы. При этом запрет касается только реэкспорта в третьи страны через Европейский союз. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные ограничения являются незаконными.

В конце июня польский обозреватель Анджей Шчещняк в материале для издания Myśl Polska заявил, что темпы развития экономики России выше, чем у западных государств, которые ввели в отношении нее санкции. Тогда же стало известно, что Россия выиграла на западных санкциях $30,9 млрд (около 5 трлн рублей).

5 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что западные страны собирались подорвать экономику России в течение нескольких месяцев после начала спецоперации, но сейчас очевидно, что этого не произошло. Он указал на то, что страна смогла войти в топ-4 экономик мира в рейтинге объема ВВП по паритету покупательной способности.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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