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Пентагон обвинил компанию Lockheed Martin в задержке поставок истребителей F-35

ВВС США: Пентагон тянет с оплатой корпорации Lockheed Martin за истребители F-35
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Björn Trotzki
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Министерство обороны США затягивает с оплатой по контракту с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на поставку модернизированных истребителей пятого поколения F-35, обвиняя подрядчика в задержках производства. Такое заявление 20 июля сделал помощник главы американских ВВС Эндрю Хантер.

«Задержки происходят до сих пор. Поскольку мы получили не всё, предусмотренное контрактом, то и платежи не завершены», — прокомментировал он соглашение по F-35, его слова привело издание Breaking Defense.

Также Хантера отметил, что Пентагон отказывает платить Lockheed Martin за то, чего «еще не получили». В издании уточнили, что американское минобороны удерживает около $7 млн за каждое воздушное судно. Кроме того, в Пентагоне также лишили своего подрядчика гонорара на сумму примерно $60 млн.

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Ранее, 19 июля, военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила о начале поставок истребителей F-35 пятого поколения. В заявлении уточнялось, что компания планирует поставить от 75 до 110 самолетов новой конфигурации во второй половине 2024 года, а также рассчитывает выпускать 156 самолетов в год в дальнейшем.

23 мая 2023 год стало известно, что министерство обороны США с 2018 года недосчиталось 1 млн запасных частей к истребителям пятого поколения F-35 на общую сумму $85 млн. По оценкам главного бюджетно-контрольного управления США, Пентагону не хватает механизмов учета, в результате чего американское оборонное ведомство сталкивается с подобными потерями.

Позднее, 13 декабря того же года, сообщалось, что американская корпорация Lockheed Martin не выполнила план текущего года по производству модернизированных истребителей F-35 — из 52 самолетов было выпущен только 21. Отмечалось, что причиной срыва плана стало медленное производство ключевых деталей и компонентов истребителя

Кроме того, 14 февраля текущего года стало известно, что американские власти хотят сократить число закупаемых Пентагоном истребителей F-35 ввиду ограничений американским конгрессом бюджета на оборонную сферу.

30 марта текущего года сообщалось, что истребитель F-35A Lightning II был запущен в серийное производство. Разработка F-35 началась в 2002 году, первый полет истребитель совершил в 2006 году. Это была модификация 35B.

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