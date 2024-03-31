В США спустя 20 лет начали серийное производство истребителей F-35

Истребитель F-35A Lightning II запущен в серийное производство, объявил заместитель министра обороны США Уильям Лапланте, назвав это «большим достижением» программы данного типа самолетов. Об этом 30 марта сообщил портал Warrior Maven.

Уточняется, что формальный переход к полномасштабному производству требует стабильного контроля над процессом, удовлетворительных характеристик и надежности, а также создания достаточных систем обеспечения и поддержки, как утверждает Пентагон.

Объявление о серийном выпуске F-35 прозвучало всего через день после того, как американские ВВС решили сократить закупки на 2025 год. Первоначально Пентагон планировал одобрить начало серийного производства F-35 четырьмя годами ранее.

Разработка F-35 началась в 2002 году, первый полет истребитель совершил в 2006 году. Это была модификация 35B.

Изначально производство истребителя началось в 2004 году, а это означает, что потребовалось два десятилетия для запуска серийного производства, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 28 марта, сообщалось, что литовскую базу военно-воздушных сил Зокняй к концу 2025 года планируется подготовить к приему истребителей F-35 пятого поколения. Истребители стран НАТО базируются на авиабазе Зокняй с 2004 года на основе ротации.

В начале марта политолог Вячеслав Беляков рассказал «Известиям», что гипотетическое уничтожение российскими войсками американских истребителей пятого поколения F-35, которые, вероятно, могут использоваться для сбора сведений о ВС РФ на территории Украины, может обернуться крупной эскалацией конфликта. Он отметил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 вместе с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут противостоять F-35.

До этого подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил, что отправлять американский истребитель пятого поколения F-35 для поиска систем ПВО РФ на Украине — нелогичное решение, учитывая дороговизну истребителя и то, что он оказался под угрозой.

В декабре прошлого года стало известно, что американская корпорация Lockheed Martin не выполнила план по производству модернизированных истребителей F-35: из 52 самолетов был выпущен только 21.