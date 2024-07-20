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Lockheed Martin начала поставки истребителей F-35 пятого поколения

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Фото: commons.wikimedia.org/Ashwin Kumar
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Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin 19 июля сообщила о начале поставок истребителей F-35 пятого поколения.

«[Конфигурации] TR-3 (Technology Refresh 3. — Ред.) и Block 4 представляют собой последнюю эволюцию в возможностях, и их разработка остается для нас главным приоритетом. Эти и дальнейшие обновления программного обеспечения в течение срока действия программы гарантируют, что F-35 продолжит оставаться эффективным сейчас и на десятилетия вперед», — приводятся слова вице-президента и генерального менеджера программы F-35 компании Lockheed Martin Бриджит Лодердейл.

В заявлении уточняется, что компания планирует поставить от 75 до 110 самолетов новой конфигурации во второй половине 2024 года, а также рассчитывает выпускать 156 самолетов в год в дальнейшем.

На официальном сайте программы разработки F-35 указано, что уже было поставлено два новых истребителя: один на аэродром Даннелли Филд, штат Алабама, и один на военно-воздушную базу Неллис, штат Невада.

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Ранее, 2 июля, агентство Bloomberg сообщило, что истребители F-35 могут получить повреждения из-за непогоды в Техасе. Около сотни истребителей ожидают обновления ПО в техасском городе Форт-Уэрт, однако их точное число не уточнялось.

При этом 1 июля издание The Daily Telegraph сообщало, что руководство Военно-воздушных сил (ВВС) США задумалось об отказе от разработки нового истребителя шестого поколения на фоне проблем с самолетами F-35. В материале отмечалось, что многие F-35 не могут быть переданы в войска из-за необходимости довести до ума программное обеспечение.

28 июня старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер в статье для издания Responsible Statecraft раскритиковал F-35, в который пытались внедрить все мыслимые технологии. В результате идея универсального самолета принесла плохие результаты. Полная боеспособность парка F-35 составляет всего 30%. Это означает, что самая дорогая в мире система вооружений не готова качественно выполнять свою работу.

До этого, 29 мая, стало известно о крушении истребителя F-35 возле аэропорта Альбукерке в штате Нью-Мексико сразу после взлета. Также с начала июня Военно-морские силы (ВМС) США потеряли уже три летательных аппарата. Так, например, 10 июня во время выполнения учебно-тренировочного полета в Калифорнии разбился военно-транспортный вертолет.

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