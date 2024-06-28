В СМИ рассказали о гибели солдат из-за увлечения Пентагоном сверхсложной техникой

Увлечение Пентагона сверхсложной техникой ведет к гибели солдат. Об этом 27 июня заявил старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер в статье для Responsible Statecraft.

«В то время как военные службы теряют солдат, американский народ наблюдает, как с каждым годом всё больше и больше их денег поступает в Пентагон. Предлагаемый оборонный бюджет на 2025 год будет почти на 50% выше, чем в 2000 году», — пишет он.

Грейзер раскритиковал идею инвестиций в конвертопланы V-22 Osprey. Летательные аппараты этой модели с момента принятия на вооружение в 1989 году насчитывают 57 серьезных аварий, 62 погибших и 93 пострадавших, рассказал он.

По его словам, большая часть дорогостоящего оружия и техники Пентагона не работает так, как нужно. Кроме того, многое из военных приобретений имеет ужасающие показатели готовности.

Также в статье раскритикован ударный истребитель F-35, в который пытались внедрить все мыслимые технологии. В результате идея универсального самолета принесла плохие результаты. Грейзер добавил, что полная боеспособность парка F-35 составляет всего 30%. Это означает, что самая дорогая в мире система вооружений не готова качественно выполнять свою работу.

29 ноября прошлого года сообщалось, что конвертоплан США Osprey упал в море в Японии. На его борту находились восемь человек.

В июне ВМС США сообщали, что приостановят полеты своих летательных аппаратов из-за крушений, произошедших в начале месяца. Отмечалось, что военные намерены пересмотреть методы управления рисками и провести тренировки по возможным угрозам.

В начале июня ведомство потеряло сразу три летательных аппарата. Так, например, 10 июня во время выполнения учебно-тренировочного полета в Калифорнии разбился военно-транспортный вертолет. Экипажу удалось выжить.

9 июня в Калифорнии разбился конвертоплан MV-22 Osprey. В результате погибли пятеро морских пехотинцев, находившихся на борту.