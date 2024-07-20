Байден обсудил с фон дер Ляйен антироссийские меры и Украину
Президент США Джо Байден во время телефонного звонка с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен поздравил ее с переизбранием на пост и обсудил украинский конфликт. Об этом 20 июля сообщили в Белом доме.
«Президент Байден провел беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы поздравить ее с переизбранием. Лидеры подтвердили свою приверженность прочным отношениям между США и ЕС и совместному решению крупнейших мировых проблем», — говорится в опубликованном заявлении.
Уточняется, что Байден и фон дер Ляйен также обсудили способы поддержки Украины.
Ранее, 18 июля, фон дер Ляйен переизбрали на пятилетний срок. В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал ее переизбрание на пост главы Еврокомиссии позором. А депутат Европарламента от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Фабио де Мази обвинил переизбранную на второй срок главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в некомпетентности.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.