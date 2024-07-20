Карта спецоперации на Украине 20 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 июля можно в материале «Известий».

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области. Там же были отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 185 человек.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 44-й, 54-й, 60-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103-й и 110-й бригад теробороны. Противник потерял до 540 военнослужащих, а также танк и другую технику.

В ходе действий подразделений Южной группировки войск ВСУ потеряли до 640 человек, а также технику. Как уточнили в Минобороны, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Кроме того, ВС РФ уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, а также нанесли поражение украинской армии в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две ракеты ATACMS производства США, четыре снаряда HIMARS и 74 беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 277 вертолетов, 27 915 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 620 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 120 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 870 единиц специальной военной автомобильной техники.

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