Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин выразил соболезнования лидеру Вьетнама в связи со смертью генсека ЦК Компартии
Мир
Нетаньяху отверг заключение суда ООН об оккупации палестинских территорий
Мир
Захарова прокомментировала видео с обливаемым кровью халатом врача «Охматдета»
Мир
Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию на следующей неделе
Армия
Экипажи БМП-3 группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ
Происшествия
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км
Мир
Стрелявший в Трампа за час до покушения использовал дрон для разведки
Мир
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Харькове
Мир
Зеленский заявил о планах лично встретиться с Трампом
Политика
Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента Белоруссии
Общество
Экс-замминистра обороны Иванов просил выпустить его из СИЗО
Армия
Над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА
Мир
В Армении мужчина устроил стрельбу в отделении полиции
Мир
В Германии предрекли эскалацию конфликта на Украине из-за резолюции ЕП
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области
Происшествия
В Смоленском районе сбили беспилотник
Мир
Reuters сообщило о неспособности США увеличить производство ракет Patriot в Японии
Мир
Резервный борт Air India с пассажирами прибыл в Сан-Франциско из Красноярска
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 20 июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 июля можно в материале «Известий».

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области. Там же были отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 185 человек.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 44-й, 54-й, 60-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103-й и 110-й бригад теробороны. Противник потерял до 540 военнослужащих, а также танк и другую технику.

В ходе действий подразделений Южной группировки войск ВСУ потеряли до 640 человек, а также технику. Как уточнили в Минобороны, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Горячий Снег: как уроженец Ирака пошел воевать за Россию
Выходец из арабской страны выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции

Кроме того, ВС РФ уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, а также нанесли поражение украинской армии в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две ракеты ATACMS производства США, четыре снаряда HIMARS и 74 беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 277 вертолетов, 27 915 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 620 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 120 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 870 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024