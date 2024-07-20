Горячий Снег: как уроженец Ирака пошел воевать за Россию

В составе ВС РФ в ходе СВО участвуют в боевых действиях уроженцы других стран, лишь недавно принявшие российское гражданство. И речь не только о жителях республик СССР, культурно и исторически связанных с Россией, или бывших гражданах Украины, которые начинали свою борьбу с режимом еще во время событий 2014 года. В группировке войск «Центр» корреспондент «Известий» встретил выходца из Ирака, который, приехав в РФ на учебу, принял решение остаться, получил гражданство и пошел в армию.

Решил остаться

Боец с позывным Снег родился в Ираке. В 2018 году он приехал в Россию и поступил в институт на геологическую специальность, одну из тех, которые востребованы в нефтедобывающей стране. Однако за время учебы решил остаться в России насовсем и в 2023-м, после получения диплома, подписал контракт с Минобороны РФ. С того момента служит в армии и участвует в специальной военной операции в качестве связиста.

— У нас в Ираке тоже была война, и я просто не могу терпеть и смотреть, как гибнут дети и мирные люди. Когда американцы зашли в 2003-м, я еще ребенком был, помню, как прятался в подвале. Я хоть и маленький был, но тоже получил осколочное ранение. Они бомбили нас постоянно, ничего хорошего мы от них не видели, — рассказывает мужчина о том, почему он решил участвовать в СВО на стороне России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Вспоминает и последовавшую за интервенцией США в Ирак войну шиитов и суннитов, которую он называет гражданской и которая идет до сих пор. Семья одобрила его решение остаться в России. Его родители помнят, как наша страна поддерживала Ирак до 2003 года, понимают выбор сына и его решение воевать на стороне новой родины.

Отношения в коллективе у бойца сложились хорошие. И профессию связиста Снег освоил без проблем, все-таки техническое образование и привычка учиться дали результат.

— Ну, обучение по связи не легкое, не сложное, то есть среднее, можно сказать так. Есть станции, которые можно за полчаса изучить, а есть, которые за сутки, можно за два-три дня, по-разному, — рассказывает Снег, показывая разное оборудование, лежащее на рабочем столе.

А вот после окончания боевых действий он все-таки хочет работать по своей гражданской специальности. Шутим про то, что в России нефтедобыча происходит в регионах с холодным климатом, но его это не пугает.

— Меня русский климат вообще не пугает. Мне вообще без разницы, холодно, жарко, даже могу жить в минус 70, ничего страшного, — смеется военнослужащий. Донбасскую жару, которая сейчас доходит почти до 40 градусов при высокой влажности, он и правда переносит без заметных проблем.

Наладить связь под огнем

Снег неоднократно выполнял свою работу под огнем на передовой. Поскольку, несмотря на развитие техники, налаживание связи требует личного присутствия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Он очень много был непосредственно на боевых задачах. Даже больше скажу, он попадал и под обстрелы, и вот буквально на позапрошлой задаче попал под FPV-дрон, маленько даже подгорел. То есть боевой опыт у него уже на данный момент имеется очень, прямо скажу, неплохой, — рассказывает командир Снега с позывным Маяк.

Маяк объясняет, что национальность или прошлое гражданство не имеют значения, если военнослужащий-доброволец честно готов исполнять свои обязанности.

— Если действительно идут за Россию воевать другие национальности, и, соответственно, добровольно, их никто не призывает, не мобилизует, это заслуживает только аплодисментов. Он в Ираке сам жил неплохо, родители его живут неплохо. Но в целом жизнь не устраивала. Именно в плане политической обстановки в стране. Поэтому он решил стать гражданином Российской Федерации, получил гражданство и решил остаться в России жить, работать, — говорит Маяк. По его мнению, таким людям, как Снег, которые пошли служить, воевать за Россию, в дальнейшем будет проще интегрироваться в российское общество.