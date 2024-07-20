Резервный борт Air India с пассажирами прибыл в Сан-Франциско из Красноярска

В аэропорту Сан-Франциско приземлился резервный борт авиакомпании Air India, который ранее забрал из Красноярска пассажиров экстренно севшего в городе рейса. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Резервный самолет Boeing 777 для летевших из Индии в США пассажиров прибыл в Красноярск накануне днем. Он вылетел из красноярского аэропорта в Сан-Франциско в 20:02 мск.

Летевший из Индии в США Boeing с 243 пассажирами совершил экстренную посадку в Красноярске 18 июля. Около 18:30 мск на высоте 11 км экипаж борта доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке. Позже представитель Air India рассказал, что пассажиры получат новое распределение полетов в Сан-Франциско в аэропорту Красноярска.

На следующий день представитель красноярского аэропорта Дмитрий Тронин сообщил «Известиям», что экстренно севший индийский Boeing 777 сможет продолжить полет, ориентировочно, только к вечеру. Из-за этого авиакомпания запросила резервный борт. На время ожидания экипаж лайнера разместили в нескольких гостиницах, а пассажиры оставались в зале вылета. Для них обеспечили комфортные условия, в том числе вегетарианское питание. Из-за ситуации в аэропорт прибыли сотрудники посольства Индии.