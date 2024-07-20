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Погранохрана Финляндии сообщила о пересечении моторной лодкой границы с РФ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Markku Ulander
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Российская моторная лодка якобы пересекла границу Финляндии, а затем вернулась обратно в РФ. Об этом 19 июля сообщила погранохрана Финляндии на своем сайте.

«Катер и его пассажиры пересекли границу из России в Финляндию, а затем вернулись в Россию. Лодка находилась на самой большой глубине [озера Пюхяярви] на территории Финляндии — около 100 м», — говорится в публикации.

Пограничный комиссар региона Северная Карелия проинформировал об инциденте коллегу из Суоярвского района республики Карелия в России, указали в пресс-службе погранохраны.

Согласно данным ведомства, это третье нарушение границы с РФ с начала месяца. О незаконных пересечениях границы России и Финляндии сообщалось 11 и 14 июля.

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Ранее, 19 мая, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна может частично открыть границу с РФ после принятия закона о выдворении просителей убежища. Аналогичное мнение озвучил в начале мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Рантанен также заявляла, что по новому закону прибывающие в Финляндию через границу с Россией беженцы будут возвращены обратно.

До этого, 15 апреля, вступили в силу новые ограничения Финляндии по закрытию пунктов пропуска на российско-финской границе. В частности, было приостановлено движение прогулочных судов по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Закрылись морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП и закрыло их в тот же день.

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