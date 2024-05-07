Реклама
Прямой эфир
Политика
Патриарх Кирилл дал напутствие Путину и подарил икону
Мир
NYT узнала о злости Си Цзиньпина на западную критику из-за связей КНР с РФ
Мир
Гуцул раскритиковала преследование в Молдавии празднующих День Победы
Политика
В ГД допустили кражу Евросоюзом доходов от активов РФ под предлогом помощи Киеву
Мир
Си Цзиньпин подчеркнул недопустимость повторения истории с ударом НАТО по Белграду
Общество
Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор по делу об убийстве
Политика
Путин завершил инаугурационную речь словами «Вместе победим»
Мир
СМИ узнали о попытке Украины сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке
Политика
Завершилась церемония инаугурации президента России Владимира Путина
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Правительство РФ ушло в отставку
Страна
Ветеран ВОВ пожертвовал 100 тыс. рублей бойцам СВО
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Политика
Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Кремле и вступил в должность президента
Мир
Писавший письмо Путину школьник из Австрии пожелал ему здоровья
Мир
В Босфоре приостановили движение судов из-за севшего на мель сухогруза
Мир
Евродепутат обвинила США в «агрессивной торговой войне» против ЕС
Сюжет:

В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах

Хяккянен: границу с РФ Финляндия откроет после принятия закона о беженцах
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Vesa Moilanen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления в силу закона о беженцах. Об этом заявил 6 мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый «исключительный закон», — сказал глава финского минобороны, чьи слова приводит портал ESaimaa.

В случае принятия документ позволит ограничить прием просителей убежища, прибывающих со стороны российской границы. По словам министра, закон поступит для рассмотрения в парламент в течение одной-двух недель. В случае принятия он вступит в силу в кратчайшие сроки.

Сюда нельзя: зачем финские власти пытаются отгородиться от России
Финляндия готовится к закрытию пограничных КПП

Ранее, 15 апреля, вступили в силу новые ограничения Финляндии по закрытию пунктов пропуска на российско-финской границе. В частности, было приостановлено движение прогулочных судов по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Закрылись морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

В начале апреля Финляндия в очередной раз продлила закрытие сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе. Мера касается работы КПП «Иматра», «Куусамо», «Ниирала», «Нуйямаа», «Райя-Йосепи», «Салла», «Ваалимаа» и «Вартиус».

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября 2023 года под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП. За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть пункты пропуска до 14 января, мера не раз продлевалась.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024