В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления в силу закона о беженцах. Об этом заявил 6 мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый «исключительный закон», — сказал глава финского минобороны, чьи слова приводит портал ESaimaa.
В случае принятия документ позволит ограничить прием просителей убежища, прибывающих со стороны российской границы. По словам министра, закон поступит для рассмотрения в парламент в течение одной-двух недель. В случае принятия он вступит в силу в кратчайшие сроки.
Ранее, 15 апреля, вступили в силу новые ограничения Финляндии по закрытию пунктов пропуска на российско-финской границе. В частности, было приостановлено движение прогулочных судов по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Закрылись морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.
В начале апреля Финляндия в очередной раз продлила закрытие сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе. Мера касается работы КПП «Иматра», «Куусамо», «Ниирала», «Нуйямаа», «Райя-Йосепи», «Салла», «Ваалимаа» и «Вартиус».
Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября 2023 года под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП. За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть пункты пропуска до 14 января, мера не раз продлевалась.