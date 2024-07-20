Удары по России оружием, которое Запад передал Украине, не исключены. Такое заявление 19 июля сделал министр обороны Великобритании Джон Хили в эфире радиостанции BBC Radio 4.

«Это не исключает нанесения ими (украинцами. — Ред.) ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и границ международного гуманитарного права», — сообщил он.

Ранее, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, прибыл в Великобританию на четвертый саммит Европейского политического сообщества. Он намерен провести ряд двусторонних встреч и подписать новые соглашения по безопасности. В частности, украинский лидер планирует встретиться с королем Карлом ІІІ и премьер-министром страны Киром Стармером.

За день до этого Карл III заявил в своем обращении к кабмину, что новое лейбористское правительство Великобритании продолжит полную поддержку Киева и займет ведущую роль в процессе вступления Украины в НАТО. До этого, 11 июля, возглавивший правительство Великобритании Кик Стармер назвал Россию поколенческой угрозой и призвал НАТО увеличить военные расходы.

После этого, 19 июля, в посольстве РФ заявили о разрушении Украины в случае поддержки Лондоном. В диппредставительстве подчеркнули, что обещание продолжать отчисления Киеву на военные нужды не менее $3,9 млрд ежегодно является ударом по «кошельку» британцев.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.