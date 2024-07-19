Поддержка Киева правительством Великобритании ведет лишь к затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины. Об этом 19 июля заявили в посольстве РФ в Лондоне.

«Что бы ни заявляли официальные лица, речь идет не об инвестициях в европейскую безопасность, а о полноценном содействии затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

В диппредставительстве подчеркнули, что обещание продолжать отчисления Киеву на военную нужды не менее $3,9 млрд ежегодно является ударом по «кошельку» британцев. При этом сам процесс является выбрасыванием денег в «черную дыру» с гарантией того, что эти средства больше никогда не послужат во благо, указали в посольстве.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию на четвертый саммит Европейского политического сообщества. Он намерен провести ряд двусторонних встреч и подписать новые соглашения по безопасности. В частности, украинский лидер планирует встретиться с королем Карлом ІІІ и премьер-министром страны Киром Стармером.

За день до этого Карл III заявил в своем обращении к кабмину, что новое лейбористское правительство Великобритании продолжит полную поддержку Киева и займет ведущую роль в процессе вступления Украины в НАТО. До этого, 11 июля, возглавивший правительство Великобритании Кик Стармер назвал Россию поколенческой угрозой и призвал НАТО увеличить военные расходы.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.