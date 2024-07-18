В Совфеде отреагировали на визит Зеленского в Великобританию
Визит президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в Великобританию на четвертый саммит Европейского политического сообщества — суетливая беготня. Такое мнение председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказал в четверг, 18 июля.
«Это какая-то суетливая беготня по столицам. С протянутой рукой, со слезами на глазах. Перспективы, на мой взгляд, эти поездки уже не имеют никакой, кроме введения в заблуждение украинского общества», — сказал сенатор в разговоре с Lenta.Ru.
По словам Карасина, складывается впечатление, что Зеленскому уже нечего делать в Киеве.
«Вот он ездит то на саммит НАТО, то теперь в Лондон, то еще куда-то. Выглядит это всё печально для решения конкретных проблем», — заключил политик.
Ранее в этот день Зеленский прибыл в Великобританию на четвертый саммит Европейского политического сообщества, сообщалось на сайте kp.ru. Он намерен провести ряд двусторонних встреч и подписать новые соглашения по безопасности. В частности, украинский лидер планирует встретиться с королем Карлом ІІІ и премьер-министром страны Киром Стармером.
Накануне Карл III заявил в своем обращении к кабмину, что новое лейбористское правительство Великобритании продолжит полную поддержку Киева и займет ведущую роль в процессе вступления Украины в НАТО.
Ранее, 11 июля, возглавивший правительство Великобритании Кик Стармер назвал Россию поколенческой угрозой и призвал НАТО увеличить военные расходы, передает RT.
Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.