Новое лейбористское правительство Великобритании продолжит полную поддержку Киева и займет ведущую роль в процессе вступления Украины в НАТО. Об этом 17 июля заявил король Карл III в своем обращении к кабмину.

«Мое правительство обеспечит надежную оборону, основанную на общих ценностях Организации Североатлантического договора <...>. Мое правительство продолжит оказывать полную поддержку Украине и ее народу и будет стремиться играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО», — передает его слова газета The Guardian.

Карл III также добавил, что Лондон будет участвовать в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Великобритания привержена решению о двух государствах — защищенном Израиле и суверенном Палестинском государстве.

Кроме того, новое правительство «перезагрузит» отношения с европейскими партнерами, в том числе в области торговли и инвестиций.

Ранее, 11 июля, возглавивший правительство Великобритании Кик Стармер назвал Россию поколенческой угрозой и призвал НАТО увеличить военные расходы. Также, по мнению премьера, существует определенный вызов со стороны Китая. Так, считает Стармер, сейчас НАТО «сильно, как никогда».

На следующий день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в ответ на слова Стармера заявил, что Россия никогда не была угрозой для стран — членов НАТО, она не собирается нападать на альянс. При этом парламентарий указал, что страны НАТО накачивают киевский режим разного рода вооружениями, и это ведет к эскалации и затягиванию конфликта на Украине.

В конце мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшие 30 лет. Тогда же помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отметил, что американское руководство не ожидает предложения Киеву о вступлении в альянс на саммите блока в Вашингтоне в июле.

С аналогичным заявлением выступил и президент Чехии Петр Павел, сообщив, что в июле некоторые страны предоставят Украине новые гарантии безопасности в двусторонних соглашениях, но приглашения Киева в альянс ждать не стоит.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.