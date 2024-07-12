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Сюжет:

В Госдуме назвали чушью слова премьера Британии об угрозе со стороны России

Депутат Белик: Россия никогда не собиралась нападать на НАТО
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Фото: Global Look Press/Pool/Stefan Rousseau
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Россия никогда не была угрозой для стран — членов НАТО, она не собирается нападать на альянс. Об этом 12 июля заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Так он отреагировал на слова нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что Россия представляет угрозу, и его призыв странам Североатлантического альянса увеличить в этой связи расходы на оборону.

«Что касается британцев, вне зависимости от того, кто у них правит страной — лейбористы или консерваторы, — они всегда были крайне агрессивны по отношению к России. Что касается увеличения оборонного бюджета НАТО, это их право, пусть увеличивают. Но мы всегда подчеркивали, что Россия не является угрозой ни для одной из стран — членов НАТО и никогда не собиралась на них нападать. И попытки представить всё по-иному — это полная чушь, как сказал президент РФ Владимир Путин», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

То, что страны НАТО накачивают киевский режим разного рода вооружениями, ведет к эскалации и затягиванию конфликта на Украине, указал парламентарий.

«НАТО это прекрасно понимает, но им, прежде всего британцам и американцам, такой конфликт выгоден, потому что он выгоден военно-промышленному комплексу прежде всего США, который производит большое количество вооружений, которое обкатывается в том числе на территории Украины. Поэтому то, что они говорят, — ну, пусть говорят, а мы будем делать свое дело, и победа будет за нами», — заключил он.

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9 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии открытия саммита НАТО заявил, что Североатлантический альянс расценивает победу России в конфликте на Украине как самую большую угрозу для себя и не может позволить этому случиться. По его словам, победа России усилит позиции других противников НАТО, среди которых Китай, КНДР и Иран.

На следующий день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что саммит НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. По его словам, участники встречи продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

Ранее, в марте, Путин подчеркивал, что Россия не собирается воевать с НАТО, и назвал такие опасения бредом. Он указал на то, что это альянс вплотную подошел к границам РФ, которая не двигалась к рубежам стран блока.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент РФ назвал полной чушью подобные заявления.

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