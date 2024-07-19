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В ГД ответили на слова Зеленского о неспособности Украины вернуть территории

Депутат ГД Журова: единственный вариант для Киева — мирные переговоры с Москвой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила в пятницу, 19 июля, на признание президента Украины Владимира Зеленского в неспособности Киева вернуть утраченные территории силовым методом. Депутат подчеркнула, что мирные переговоры являются единственным вариантом разрешения конфликта для Украины.

Накануне Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, признал, что вернуть все потерянные территории стране не удастся, сообщает 360.ru. Он вновь призвал западных лидеров нарастить поставки для украинской армии, а также оказать давление на Москву. По его словам, сила дипломатии может помочь в возврате территорий, передает НСН.

«Эта ситуация может разрешиться только мирными переговорами, других вариантов однозначно никаких нет. Наш президент недавно еще раз обозначил позицию РФ, всё однозначно объяснил», — сказала Журова в беседе с Lenta.Ru.

Парламентарий добавила, что европейские политики тоже начали склоняться к тому, чтобы садиться за стол переговоров, на это есть и экономические причины.

Зеленский всё чаще говорит о переговорах с Россией. И вот почему

В последнее время украинский лидер всё чаще говорит о переговорах с Россией. Так, 15 июля Зеленский во время пресс-конференции заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине, передает RT. По его словам, подготовку к проведению мирного саммита планируют завершить к ноябрю. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Украины не может указывать РФ, в каких конференциях участвовать, сообщается на сайте kp.ru.

Позднее, 17 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису и безопасности в Европе с учетом законных интересов России. При этом он отметил, что Запад, в свою очередь, взял курс на продавливание ультиматума Зеленского любой ценой.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. При этом Запад и Украина поспешили отклонить предложение российского лидера.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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