В Красноярск прибыл резервный рейс для летевших из Индии в США пассажиров

В аэропорт Красноярска прибыл резервный рейс для летевших из Индии в США пассажиров. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

«Резервный борт авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Красноярск», — говорится в сообщении.

Вылет самолета в Сан-Франциско ожидается примерно через два часа, после 18:00 мск, уточнили представители аэропорта.

Накануне летевший из Индии в США Boeing с 243 пассажирами совершил экстренную посадку в Красноярске. По официальным данным, около 18:30 мск на высоте 11 км экипаж борта доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке. Позже представитель Air India рассказал, что пассажиры получат новое распределение полетов в Сан-Франциско в аэропорту Красноярска.

На следующий день представитель красноярского аэропорта Дмитрий Тронин сообщил «Известиям», что экстренно севший индийский Boeing 777 сможет продолжить полет, ориентировочно, только к вечеру. Из-за этого авиакомпания запросила резервный борт. На время ожидания экипаж лайнера разместили в нескольких гостиницах, а пассажиры оставались в зале вылета. Для них обеспечили комфортные условия, в том числе вегетарианское питание. Из-за ситуации в аэропорт прибыли сотрудники посольства Индии.