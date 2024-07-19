Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Венгрии назвал недружественным запрет Киева на поставки нефти из России
Армия
На Сахалине прошли испытания дрона с искусственным интеллектом «Иволга»
Мир
СМИ указали на истощение Украины из-за атак России на энергоинфраструктуру
Общество
В Красноярск прибыл резервный рейс для летевших из Индии в США пассажиров
Общество
Эксперт назвала семь шагов к обучению детей финансовой грамотности
Мир
Суд ООН счел де-факто аннексией оккупацию палестинских территорий Израилем
Общество
Исследование показало рост расходов у россиян летом
Общество
СК потребовал арестовать экс-главу Шатуры Артюхина
Мир
Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву с применением беспилотника
Политика
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности во время крупных мероприятий
Спорт
МОК объявил о начале олимпийского перемирия
Общество
Несколько улиц в центре Москвы сделают пешеходными 20–21 июля
Происшествия
Пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино 16-летний подросток умер в больнице
Общество
Суд приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии
Мир
Аэропорты мира доложили о задержках в работе из-за глобального сбоя Microsoft
Мир
СМИ сообщили о крушении самолета Ан-2 в Армении
Интернет и технологии
Сбои произошли в работе банков и авиакомпаний по всему миру
Армия
В плен ВС России за неделю сдались 19 военных ВСУ

В Красноярск прибыл резервный рейс для летевших из Индии в США пассажиров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В аэропорт Красноярска прибыл резервный рейс для летевших из Индии в США пассажиров. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

«Резервный борт авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Красноярск», — говорится в сообщении.

Вылет самолета в Сан-Франциско ожидается примерно через два часа, после 18:00 мск, уточнили представители аэропорта.

Полетели: Росавиация попросила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний»
К этому привела аварийная посадка самолета компании в поле под Новосибирском

Накануне летевший из Индии в США Boeing с 243 пассажирами совершил экстренную посадку в Красноярске. По официальным данным, около 18:30 мск на высоте 11 км экипаж борта доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке. Позже представитель Air India рассказал, что пассажиры получат новое распределение полетов в Сан-Франциско в аэропорту Красноярска.

На следующий день представитель красноярского аэропорта Дмитрий Тронин сообщил «Известиям», что экстренно севший индийский Boeing 777 сможет продолжить полет, ориентировочно, только к вечеру. Из-за этого авиакомпания запросила резервный борт. На время ожидания экипаж лайнера разместили в нескольких гостиницах, а пассажиры оставались в зале вылета. Для них обеспечили комфортные условия, в том числе вегетарианское питание. Из-за ситуации в аэропорт прибыли сотрудники посольства Индии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024