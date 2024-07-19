Власти Бангладеш отключили интернет из-за студенческих протестов

Правительство Бангладеш на фоне растущих студенческих беспорядков отключило доступ к сети интернет во всей стране. Об этом 19 июля сообщило агентство Bloomberg.

Общенациональное отключение интернета произошло на фоне столкновений между студентами и полицией из-за правительственной квоты на рабочие места. В результате протестов погибло, по некоторым данным, не менее 39 человек.

Студенты, возмущенные политикой правительства по квотированию рабочих мест, попытались остановить работу транспорта и предприятий после того, как власти закрыли все университеты. В итоге начались столкновения с правоохранителями, после чего полиция в столице Дакке запретила все публичные митинги.

Кроме того, поступили сообщения о столкновениях в некоторых районах Дакки, где отключение интернета повлияло на услуги банкоматов. Полиция также задержала высокопоставленного лидера оппозиционной Националистической партии Бангладеш Рухула Кабира Ризви.

Полиция заявила, что протестующие подожгли несколько правительственных зданий, включая государственную телерадиовещательную компанию, а также национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Правительство не прокомментировало сообщенное число погибших или отключение интернета. При этом интернет в Бангладеш отключили в четверг, сообщила служба мониторинга NetBlocks.

Уточняется, что хакеры взломали официальный сайт полиции Бангладеш сообщениями, описывающими протест как «войну за справедливость, за свободу и за наше будущее».

Накануне сообщалось, что в беспорядках в Бангладеш погибло не менее 16 человек и сотни пострадали. Протестные акции в стране продолжаются с июня.

Их участники недовольны возвратом системы квот на замещение государственных должностей, которая действовала с 1972 по 2018 год для членов семей тех, кто сражался в войне за независимость от Пакистана в 1971 году.

Высокий суд Бангладеш решил восстановить ее, снова зарезервировав 30% постов. Решение пока не вступило в силу из-за апелляции правительства.