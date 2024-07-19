Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Венгрии назвал недружественным запрет Киева на поставки нефти из России
Армия
На Сахалине прошли испытания дрона с искусственным интеллектом «Иволга»
Мир
СМИ указали на истощение Украины из-за атак России на энергоинфраструктуру
Общество
В Красноярск прибыл резервный рейс для летевших из Индии в США пассажиров
Общество
Эксперт назвала семь шагов к обучению детей финансовой грамотности
Мир
Суд ООН счел де-факто аннексией оккупацию палестинских территорий Израилем
Общество
Исследование показало рост расходов у россиян летом
Общество
СК потребовал арестовать экс-главу Шатуры Артюхина
Мир
Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву с применением беспилотника
Политика
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности во время крупных мероприятий
Спорт
МОК объявил о начале олимпийского перемирия
Общество
Несколько улиц в центре Москвы сделают пешеходными 20–21 июля
Происшествия
Пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино 16-летний подросток умер в больнице
Общество
Суд приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии
Мир
Аэропорты мира доложили о задержках в работе из-за глобального сбоя Microsoft
Мир
СМИ сообщили о крушении самолета Ан-2 в Армении
Интернет и технологии
Сбои произошли в работе банков и авиакомпаний по всему миру
Армия
В плен ВС России за неделю сдались 19 военных ВСУ

Власти Бангладеш отключили интернет из-за студенческих протестов

Bloomberg: власти Бангладеш отключили интернет из-за студенческих протестов
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ryan Rahman
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Бангладеш на фоне растущих студенческих беспорядков отключило доступ к сети интернет во всей стране. Об этом 19 июля сообщило агентство Bloomberg.

Общенациональное отключение интернета произошло на фоне столкновений между студентами и полицией из-за правительственной квоты на рабочие места. В результате протестов погибло, по некоторым данным, не менее 39 человек.

Студенты, возмущенные политикой правительства по квотированию рабочих мест, попытались остановить работу транспорта и предприятий после того, как власти закрыли все университеты. В итоге начались столкновения с правоохранителями, после чего полиция в столице Дакке запретила все публичные митинги.

Кроме того, поступили сообщения о столкновениях в некоторых районах Дакки, где отключение интернета повлияло на услуги банкоматов. Полиция также задержала высокопоставленного лидера оппозиционной Националистической партии Бангладеш Рухула Кабира Ризви.

Полиция заявила, что протестующие подожгли несколько правительственных зданий, включая государственную телерадиовещательную компанию, а также национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Правительство не прокомментировало сообщенное число погибших или отключение интернета. При этом интернет в Бангладеш отключили в четверг, сообщила служба мониторинга NetBlocks.

Уточняется, что хакеры взломали официальный сайт полиции Бангладеш сообщениями, описывающими протест как «войну за справедливость, за свободу и за наше будущее».

Накануне сообщалось, что в беспорядках в Бангладеш погибло не менее 16 человек и сотни пострадали. Протестные акции в стране продолжаются с июня.

Право избирательно: Новую Каледонию захлестнула волна протестов
Как на это реагирует Париж и при чем тут Азербайджан

Их участники недовольны возвратом системы квот на замещение государственных должностей, которая действовала с 1972 по 2018 год для членов семей тех, кто сражался в войне за независимость от Пакистана в 1971 году.

Высокий суд Бангладеш решил восстановить ее, снова зарезервировав 30% постов. Решение пока не вступило в силу из-за апелляции правительства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024