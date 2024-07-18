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В Бангладеш 16 человек погибли в ходе масштабных протестов

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Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
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Не менее 16 человек погибли и сотни получили ранения в Бангладеш в ходе многотысячных протестов студентов, сопровождавшихся столкновениями с полицией. Об этом 18 июля сообщает агентство Reuters.

«Тысячи студентов, вооруженных палками и камнями, столкнулись с вооруженной полицией в Дакке в четверг, когда власти Бангладеш отключили некоторые услуги мобильного интернета, чтобы подавить протесты против квот, в результате которых на этой неделе погибло по меньшей мере 16 человек», — говорится в материале.

Протестные акции в стране продолжаются с июня. Их участники недовольны возвратом системы квот на замещение государственных должностей, которая действовала с 1972 по 2018 год для членов семей тех, кто сражался в войне за независимость от Пакистана в 1971 году.

Высокий суд Бангладеш решил восстановить ее, снова зарезервировав 30% постов. Решение пока не вступило в силу из-за апелляции правительства.

Отмечается, что протесты подпитываются высоким уровнем безработицы в стране с населением почти 170 млн человек. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, поскольку участники демонстраций поджигали автомобили, полицейские посты и другие объекты.

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Ранее, 16 июля, в Кении в ходе антиправительственных протестов погиб минимум один человек и несколько десятков получили ранения. Столкновения СМИ стали одними из самых крупных после того, как глава государства отменил повышение налогов. С начала июня протесты в Кении привели к гибели не менее 50 человек.

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