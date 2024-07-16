В Кении в ходе протестов один человек погиб и десятки получили ранения

В Кении в ходе антиправительственных протестов погиб минимум один человек и несколько десятков получили ранения. Об этом 16 июля сообщает агентство Reuters.

«В центре города Найроби полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые требуют отставки президента Уильяма Руто и его правительства», — отмечено в публикации.

Сегодняшние столкновения СМИ называет одними из самых крупных после того, как глава государства отменил повышение налогов. Известно, что в нескольких городах протестующие подожгли мусор на улицах и вступили в открытое противостояние с полицией. Всего за время протестов в Кении с начала июня погибло уже не менее 50 человек, указало агентство.

25 июня Руто направил военных на подавление массовых антиправительственных протестов. В тот же день сообщалось, что протестующие ворвались в здание парламента в Найроби и подожгли его. На улицах Найроби были слышны выстрелы: демонстранты вступили в столкновения с полицией, правоохранители застрелили восемь участников беспорядков, еще 50 из них пострадали.

На следующий день президент Кении отказался подписать проект бюджета с предусмотренным повышением налогов, вызвавший массовые протесты в стране, отправив его на доработку в парламент. Позднее, 11 июля, Руто заявил о роспуске правительства на фоне протестов против повышения налогов.

Протесты в Кении происходят с середины июня из-за планов правительства повысить налоги на ряд товаров и услуг. Полиции приходится применять слезоточивый газ.