Президент Кении Руто заявил о роспуске правительства

Президент Кении Уильям Руто в четверг, 11 июля, заявил о роспуске правительства на фоне протестов против повышения налогов.

«После размышлении, внимательно выслушав то, что сказал народ Кении, и после всесторонней оценки деятельности моего кабинета министров, его достижений и проблем, я <…> принял решение отправить в отставку весь кабинет министров, кроме членов кабинета министров по иностранным делам и офиса вице-президента Кении», — приводит его слова The Kenya Times.

Ранее, 26 июня, стало известно, что президент Кении отказался подписать проект бюджета с предусмотренным повышением налогов, вызвавший массовые протесты в стране, отправив его на доработку в парламент.

25 июня Руто направил военных на подавление массовых антиправительственных протестов. В тот же день сообщалось, что протестующие ворвались в здание парламента в Найроби и подожгли его. На улицах Найроби были слышны выстрелы: демонстранты вступили в столкновения с полицией, правоохранители застрелили восемь участников беспорядков, еще 50 из них пострадали. Кроме того, 1 июля сообщалось, что в ходе протестов в Кении погибло как минимум 39 человек, пострадало более 360.

Протесты в Кении происходят с середины июня из-за планов правительства повысить налоги на ряд товаров и услуг. Полиции приходится применять слезоточивый газ.