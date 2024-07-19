Депозитарий Euroclear переведет средства от замороженных активов РФ Киеву

Депозитарий Euroclear переведет в фонд Евросоюза для Украины около €1,5 млрд доходов с замороженных активов РФ. Об этом 19 июля сообщается на сайте организации.

«В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере €1,55 млрд в Европейский фонд для Украины в соответствии с недавним вступлением в силу постановления ЕС о непредвиденных доходах», — говорится в сообщении.

Депозитарий также намерен уплатить Бельгии около €836 млн прибыли, полученной от российских активов в первой половине 2024 года. При этом в организации отметили, что из €4 млрд прибыли, поступившей за это время, €3,4 млрд были от заблокированных средств.

«Различные стороны в России оспаривают применение санкций, в настоящее время идет значительное число разбирательств, в подавляющем большинстве случаев в российских судах», — добавили в депозитарии.

В Euroclear последствия таких исков назвали неопределенными.

О планах по изъятию доходов от активов РФ в пользу Украины сообщалось 21 мая. Еврокомиссия тогда указала, что Киев будет два раза в год получать выплаты из прибыли от замороженных средств. Совет ЕС же официально принял решение, позволяющее использовать чистый доход от авуаров РФ на военную помощь Украине.

22 мая ЕС опубликовал подробное решение по российским активам. В документе было прописано, что европейские депозитарии после уплаты налогов на прибыль от активов РФ будут удерживать 0,3% для последующего управления этими авуарами, а все остальные доходы переводить в бюджет ЕС. Также банки должны будут ежегодно отчитываться перед объединением о состоянии хранящихся у них активов России. Кроме того, отмечается, что даже после прекращения санкций в отношении России ЕС не будет переводить ей доходы от замороженных активов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что передача прибыли от активов России на другие цели — нарушение всех правил и норм международной финансово-экономической системы. Он отметил понимание Брюсселем того, что потенциальные последствия являются неизбежными и опасными.

По последним данным, с февраля 2022 года страны «большой семерки» (G7), ЕС и Австралии заморозили €260 млрд активов Центробанка. Еще в феврале глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри отметила, что передача доходов от активов России в качестве помощи Украине очень близка к непрямой конфискации, которая может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямое изъятие.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.