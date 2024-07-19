Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Microsoft сообщила об устранении первопричины глобального сбоя в работе
Мир
В США заявили об уверенности Пелоси в возможности отговорить Байдена от выборов
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
Открытие Олимпиады в Париже оказалось на грани срыва из-за забастовки артистов
Армия
Российские силы освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР
Общество
Обвинение запросило для журналиста WSJ Гершковича 18 лет колонии
Общество
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в пятницу
Общество
СК потребовал арестовать экс-главу Шатуры Артюхина
Мир
Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву с применением беспилотника
Политика
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности во время крупных мероприятий
Спорт
МОК объявил о начале олимпийского перемирия
Общество
Несколько улиц в центре Москвы сделают пешеходными 20–21 июля
Происшествия
Пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино 16-летний подросток умер в больнице
Общество
Суд приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии
Мир
Аэропорты мира доложили о задержках в работе из-за глобального сбоя Microsoft
Мир
СМИ сообщили о крушении самолета Ан-2 в Армении
Интернет и технологии
Сбои произошли в работе банков и авиакомпаний по всему миру
Армия
В плен ВС России за неделю сдались 19 военных ВСУ
Сюжет:

Депозитарий Euroclear переведет средства от замороженных активов РФ Киеву

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депозитарий Euroclear переведет в фонд Евросоюза для Украины около €1,5 млрд доходов с замороженных активов РФ. Об этом 19 июля сообщается на сайте организации.

«В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере €1,55 млрд в Европейский фонд для Украины в соответствии с недавним вступлением в силу постановления ЕС о непредвиденных доходах», — говорится в сообщении.

Депозитарий также намерен уплатить Бельгии около €836 млн прибыли, полученной от российских активов в первой половине 2024 года. При этом в организации отметили, что из €4 млрд прибыли, поступившей за это время, €3,4 млрд были от заблокированных средств.

«Различные стороны в России оспаривают применение санкций, в настоящее время идет значительное число разбирательств, в подавляющем большинстве случаев в российских судах», — добавили в депозитарии.

В Euroclear последствия таких исков назвали неопределенными.

Весомое имущество: можно ли назвать изъятие активов США зеркальным ответом
Что позволяет конфисковать новый указ президента РФ и позволит ли это компенсировать ущерб ЦБ и правительства

О планах по изъятию доходов от активов РФ в пользу Украины сообщалось 21 мая. Еврокомиссия тогда указала, что Киев будет два раза в год получать выплаты из прибыли от замороженных средств. Совет ЕС же официально принял решение, позволяющее использовать чистый доход от авуаров РФ на военную помощь Украине.

22 мая ЕС опубликовал подробное решение по российским активам. В документе было прописано, что европейские депозитарии после уплаты налогов на прибыль от активов РФ будут удерживать 0,3% для последующего управления этими авуарами, а все остальные доходы переводить в бюджет ЕС. Также банки должны будут ежегодно отчитываться перед объединением о состоянии хранящихся у них активов России. Кроме того, отмечается, что даже после прекращения санкций в отношении России ЕС не будет переводить ей доходы от замороженных активов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что передача прибыли от активов России на другие цели — нарушение всех правил и норм международной финансово-экономической системы. Он отметил понимание Брюсселем того, что потенциальные последствия являются неизбежными и опасными.

По последним данным, с февраля 2022 года страны «большой семерки» (G7), ЕС и Австралии заморозили €260 млрд активов Центробанка. Еще в феврале глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри отметила, что передача доходов от активов России в качестве помощи Украине очень близка к непрямой конфискации, которая может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямое изъятие.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024