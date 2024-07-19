Песков рассказал о работе по реализации договоренностей РФ и КНДР
РФ и КНДР результативно ведут работу по исполнению договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита президента России Владимира Путина в страну. Об этом 19 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Ведется работа по исполнению договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего визита президента Путина в Пхеньян, и результативно. Две стороны занимаются их реализацией», — сказал Песков.
Также он заявил, что поездка российской делегации в КНДР осуществляется в соответствии с соглашениями двух стран по итогу прошедших в июне переговоров.
Ранее в этот же день лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с заместителем главы Министерства обороны России Алексеем Криворучко. Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), северокорейский лидер заявил, что армии двух стран должны крепче сплотиться для того, чтобы сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, международной справедливости.
Президент России посетил КНДР с официальным визитом 18–19 июня. Он провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам визита был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников. Путин подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы строится на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств.
В свою очередь, замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР является предупреждением для третьих стран, которые стремятся обострить ситуацию в регионе. Он также отметил, что РФ неоднократно указывала на то, что документ не направлен против интересов Южной Кореи и других стран региона.