Водители такси в Москве смогут пройти аттестацию

С 12 августа 2024 года водители такси, которые работают в Москве получат возможность пройти аттестацию в соответствии с требованиями законодательства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Пассажиры должны получать высокий уровень сервиса — такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Прохождение аттестации позволит водителями такси проверить знания и навыки, которые важны для безопасных и комфортных поездок. Для пассажиров это гарантия того, что за рулем находится профессионал, который хорошо знает город и умеет действовать в чрезвычайных ситуациях», — рассказал Максим Ликсутов.

Если водитель прошел тестирование успешно, в реестре аттестованных лиц появится пометка о прохождении аттестации. Срок действия аттестации составит 2 года. Если водитель не сдаст тестирование с первого раза, он может сдать тест снова, но не ранее чем через 24 часа. Начиная с третьей попытки, аттестация проходит только в очном формате.

Для подготовки водителей к тестированию Дептранс Москвы вместе с Корпоративным университетом Московского транспорта разработали обучающие материалы. Доступ к образовательным пособиям бесплатный и открыт для всех желающих на обучающей онлайн-платформе Московского транспорта.

Как отметил Максим Ликсутов, решение о вводе аттестации приняли в рамках федерального закона о такси. С 12 августа 2024 года по 1 марта 2025 года обучение и тестирование cмогут пройти все желающие водители такси, работающие на территории г. Москвы. С 1 марта 2025 года сдача теста станет обязательной для работы в такси. Водители, не прошедшие тестирование, будут отключены от заказов.